- Oggi, 8 agosto, alle ore 20:00, la comunità di Trinitapoli si riunirà presso la Fabbrica del Futuro per un importante convegno sull'educazione digitale e l'etica della transazione digitale. In un'epoca in cui l'innovazione digitale ha trasformato profondamente la nostra vita quotidiana e il mondo del lavoro, è fondamentale esplorare come questa evoluzione possa influenzare non solo le nostre capacità tecniche, ma anche la nostra etica e il nostro comportamento.L'evento, organizzato con cura dalla Fabbrica del Futuro, è stato ideato per esaminare le sfide e le opportunità che derivano dall'uso sempre più diffuso delle tecnologie digitali. La presidente dell'Associazione Fabbrica del Futuro, Maria Grazia Iannella, ha sottolineato l'importanza di affrontare il tema dell'educazione digitale e dell'etica in un'epoca in cui la tecnologia influenza ogni aspetto delle nostre vite.Il convegno avrà l'onore di ospitare illustri relatori che condivideranno le loro conoscenze e le loro prospettive su questo tema cruciale. Tra gli intervenuti ci saranno la dott.ssa Rosalba Leone, psicologa e psicoterapeuta, l'avv. Laura Pasquina, rappresentante dell'Osservatorio Giulia e Rossella centro antiviolenza, e la dott.ssa Sara Cristallo, responsabile dell'area formazione sicur. A.L.A. srl ed in capo dipartimento sociale della Fabbrica del Futuro.Durante il convegno, si affronteranno tematiche legate al cattivo uso delle tecnologie digitali, che possono portare a effetti indesiderati come l'isolamento eccessivo, l'egocentrismo, l'indifferenza verso il prossimo e la diffusione di contenuti falsi online. Saranno anche esaminati fenomeni come il cyberbullismo, lo stalkeraggio, le frodi e altro ancora, alla luce delle nuove sfide poste dall'era digitale.La serata sarà moderata dal Prof. Domenico Putignano, che guiderà un dibattito coinvolgente e arricchente. L'obiettivo del convegno è sensibilizzare la comunità di Trinitapoli sull'importanza di sviluppare un approccio etico all'utilizzo delle tecnologie digitali e di promuovere un'educazione digitale consapevole. La Fabbrica del Futuro dimostra ancora una volta il suo impegno nel favorire la riflessione e il dialogo su questioni di rilevanza sociale e culturale.