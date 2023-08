CAROSINO - È stato presentato il dettagliato programma della 57esima edizione della "Sagra del Vino", l'evento tradizionale che ogni anno anima l'estate a Carosino. Il sindaco Onofrio Di Cillo, il presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzaro e il consigliere delegato all'Agricoltura, spettacolo, eventi turismo Davide Roselli hanno illustrato i numerosi appuntamenti previsti per l'edizione 2023 in una conferenza stampa tenutasi presso la Corte dello storico castello feudale D'Ayala Valva.L'evento, che avrà inizio giovedì 24 agosto e si protrarrà per quattro giornate, promette di offrire un'ampia varietà di iniziative per turisti e visitatori. Il programma inizia con il suggestivo riempimento della Fontana Monumentale in Piazza Vittorio Emanuele, seguito dal "Concerto all'Alba" eseguito dal Quartetto d'archi "Solisti lucani" presso la rinnovata Piazza Enrico Berlinguer.La giornata prosegue con il convegno "Enoturismo al femminile: valori, esperienze e nuova economia del vino", moderato dalla giornalista Rosalba De Giorgi, e con la benedizione della "57esima Sagra del Vino" con l'accensione della Fontana Monumentale. Il Percorso del Gusto all'interno della Corte del Castello offre l'opportunità di show-cooking e degustazioni, mentre il concerto Summer Tour 2023 "Ciccio Riccio" chiude la serata.Il 25 agosto è caratterizzato dalla gara di pigiatura dell'uva tra i rioni di Carosino, seguita da vari eventi tra cui il talk "Turismo e Vino" e lo spettacolo teatrale "Racconti in bottiglia". Nasce anche il "Carosino Wine Experience", che consente ai visitatori di esplorare le cantine delle aziende vitivinicole locali. Il concerto dei "Palasport" conclude la giornata.Il 26 agosto è dedicato all'animazione per bambini, all'apertura degli stand degustazione, alla musica nei vicoli e al concerto degli "OHM Pink Floyd". La manifestazione si conclude domenica 27 agosto con lo spettacolo teatrale "L’alba dei briganti" e la "Colazione di comunità", seguiti dall'incontro tematico "Il Vino del Particolare" con concorso tra i viticoltori e degustazione alla cieca. La serata si conclude con l'esibizione dei "Sud Sound System & Beg Riddim Band".Il sindaco Di Cillo ha sottolineato l'importanza dell'evento per la comunità di Carosino e ha elogiato l'organizzazione che ha contribuito alla crescita e alla varietà degli appuntamenti della "Sagra del Vino". Un evento che si conferma come un momento imperdibile per il territorio e per tutti coloro che desiderano immergersi nell'atmosfera di festa e tradizione dell'estate pugliese.