BISCEGLIE - L’intensa proposta estiva del Golden Mediterranean Sealine di Bisceglie prosegue a suon di successi, grazie alla straordinaria novità del 2023: il sodalizio con l’eccellenza gastronomica di TodiSteak bistrot al mare. Un’offerta eterogenea di eventi per ogni tipo di appetito, enogastronomico e musicale, sublima l’interessante abbinamento tra leccornie da degustare, posto d’incanto in riva al mare e musica di classe.Le serate di agosto esprimeranno tutte le potenzialità di questo locale modaiolo che insiste su una delle litoranee più belle d’Italia, riconfermata anche quest’anno Bandiera blu, in cui godere appieno delle proposte culinarie e artistiche, dal giornaliero happy hour con musica al beverage sempre al top.Domenica 13 agosto si preannuncia indimenticabile con la musica dal vivo firmata “Lost poets”, un gruppo di giovanissimi talenti biscegliesi, dal repertorio che spazia dal rock anni 80’ al pop moderno, sia italiano che internazionale. Una band fortissima formata dalle voci di Giovanni Visentino e Claudia Pedone voci, Vito Erriques alla chitarra, Giada Misino al basso, Daniele Di Benedetto alle tastiere e Antonio Minervini alla batteria. C’è grande attesa poi per il ‘Capodanno d’estate’ del 14 agosto con il djset di Ninni Bellifemine, Nico de Marinis e la voce di Angela Molinari, la cena spettacolo, già sold out, in partnership con House Devotion di Radio Selene, pronta a trasformare l’attesa del giorno più infuocato dell’anno in un momento indimenticabile dell’estate 2023 targata Golden e TodiSteak. Mentre per il Ferragosto il sunset del coinvolgente dj set (di Luca Baldini) rapirà i presenti dinanzi ad uno dei tramonti più suggestivi dell’Adriatico.I prossimi venerdì e sabato poi gli appuntamenti diventati irrinunciabili, come il Live Friday, il 18 agosto la musica live di Erica Campanella, e il 19 agosto l’appuntamento con Moonlight, la cena spettacolo con la live band “Mamma Litaliani”, un viaggio entusiasmante nella storia della musica italiana, dalle hits senza tempo ai tormentoni del momento. La serata proseguirà con i migliori dj della scena emergente e anche ‘old school’ per una immersione nella house music più raffinata e coinvolgente di sempre in compagnia di Ninni Bellifemine con la voce di Angela Molinari.Mercoledì 23 agosto sarà la volta del dj Sapedy con Anita in voce, mentre venerdì 25 agosto e sabato 26 continuano gli appuntamenti irrinunciabili ai Golden Friday con Pasculli dj e al Moonlight con la cena spettacolo con Enzino dj e il dj set di Rodolfo Brattoli, una serata firmata Le notti di Lucignolo.Quella che il Golden attende sarà una vera e propria esplosione di sapori, suoni ed energia tutta da vivere e gustare nel mese delle ferie per eccellenza per un pubblico esigente. Non solo turisti, ma anche autoctoni consapevoli di vivere in vacanza! Una formula di successo che contribuisce a tenere alta l’offerta attrattiva nel nord barese e che continuerà fino a inizio settembre per consentire a chi non ha ancora provato le prelibatezze di ToDi Steak di immergersi nel gusto di piatti pregiati di carne, godendo dell’entertainment di qualità proposto dal bistrot a mare di Todi, accarezzati dalla brezza marina che profuma di iodio.Golden Cliff, Lungomare Umberto Paternostro, Bisceglie (BT). Info e prenotazioni 380 2449570 www.todisteak.it