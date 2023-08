BARI - Questa mattina, intorno alle 8, la SS16 tra Torre a Mare e Mola, una delle arterie stradali più importanti della Puglia, è stata bloccata da una decina di attivisti appartenenti al movimento Ultima Generazione. La loro protesta, collegata alle preoccupazioni ambientali e all'uso di sostanze inquinanti, ha causato significativi disagi alla circolazione stradale e una coda di ben 10 chilometri, scatenando la frustrazione tra automobilisti, turisti e lavoratori che erano costretti a interrompere i propri spostamenti.Gli attivisti, tutti maggiorenni con età compresa tra i 20 e i 40 anni, in gran parte provenienti dalla Puglia, hanno preso posizione al centro della carreggiata, impedendo il passaggio dei veicoli e richiamando l'attenzione dell'opinione pubblica sulla necessità di affrontare le problematiche legate all'ambiente e all'inquinamento. La loro protesta è durata circa 30 minuti prima dell'intervento delle forze dell'ordine.La Guardia di Finanza e la Polizia sono state chiamate sul posto per ripristinare la circolazione e disperdere il blocco. Gli attivisti sono stati rimossi con la forza e trascinati fuori dalla carreggiata al fine di ripristinare la viabilità e alleviare i disagi subiti dagli automobilisti intrappolati nel traffico.Questo episodio dimostra come le preoccupazioni ambientali stiano diventando sempre più centrali nella società contemporanea, portando a manifestazioni e proteste volte a sensibilizzare sull'importanza di adottare misure concrete per la tutela dell'ambiente. Tuttavia, il blocco delle arterie stradali principali può causare notevoli disagi per la popolazione, sollevando sfide per le autorità nel bilanciare il diritto di protesta con la necessità di garantire la mobilità e la sicurezza delle persone sulla strada.