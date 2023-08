BARI - Una serie di interventi di rigenerazione e riqualificazione dei campi di calcio nei quartieri San Paolo e San Pio è stata approvata dalla Giunta comunale di Bari il 11 agosto 2023. La proposta è stata presentata dall'assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, e mira a migliorare le strutture sportive rispettando le norme del CONI e preparandole per futuri eventi ufficiali di calcio.La prima delibera riguarda il campo sportivo Sante Diomede nel quartiere San Paolo. Il progetto approvato ha l'obiettivo di realizzare interventi che contribuiranno al miglioramento delle attività sportive e alla preparazione dell'impianto per la futura riomologazione per le gare ufficiali di calcio nelle serie consentite dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND).Ecco un breve elenco degli interventi previsti nei due progetti:- Rimozione delle parti deteriorate del manto sintetico e della superficie in erba naturale; - Demolizione della canalina perimetrale e rifacimento dell'anello di drenaggio; - Installazione di pozzetti di ispezione; - Nuova canalina per la raccolta delle acque superficiali; - Nuova pavimentazione sportiva in erba artificiale di ultima generazione con intaso prestazionale; - Rifacimento dell'irrigazione conforme al Regolamento LND; - Sostituzione di arredi sportivi e attrezzature; - Creazione della segnaletica del campo attraverso intarsio nella pavimentazione.Il progetto di riqualificazione per il campo Sante Diomede è stimato a 790.000,00 euro, mentre per il rifacimento del campo San Pio è previsto un budget di 780.000,00 euro. I lavori dovrebbero iniziare entro la fine di agosto o l'inizio di settembre e si prevede che saranno completati in circa 70 giorni.Questa iniziativa rappresenta un passo importante per il miglioramento delle strutture sportive locali e riflette l'impegno del Comune di Bari nel promuovere un ambiente sportivo più sicuro e funzionale per la comunità. Con una solida pianificazione e l'esecuzione dei progetti, si prevede che i campi di calcio di San Paolo e San Pio saranno presto pronti ad accogliere le attività sportive e le competizioni ufficiali nel migliore dei modi.