CORATO - Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Corato, quando una donna di 48 anni è stata investita da un autocarro mentre attraversava via don Minzoni. L'evento ha scosso la comunità locale e ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza stradale e sulle precauzioni necessarie per i pedoni.Secondo le prime informazioni, la donna stava attraversando la strada quando è stata travolta dall'autocarro. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e una squadra del servizio sanitario 118 è intervenuta tempestivamente. La 48enne è stata trasportata d'urgenza presso l'Ospedale Bonomo di Andria per ricevere le cure necessarie.La Polizia Locale è intervenuta per avviare un'indagine sulla dinamica dell'incidente. Attualmente, è in corso una valutazione accurata della posizione del conducente dell'autocarro coinvolto nell'incidente. Gli investigatori stanno raccogliendo prove e testimonianze al fine di comprendere le circostanze esatte che hanno portato a questo tragico incidente.L'incidente serve come triste promemoria dell'importanza di rispettare le norme sulla sicurezza stradale e di essere sempre vigili quando si attraversano le strade, soprattutto in prossimità di veicoli di grandi dimensioni come autocarri. Si spera che l'indagine in corso possa fornire una chiara comprensione degli eventi e contribuire a prevenire incidenti simili in futuro.La comunità locale è unita nel dolore e nelle speranze per una pronta guarigione della donna coinvolta nell'incidente. Allo stesso tempo, questo incidente dovrebbe stimolare una riflessione più ampia sulla sicurezza stradale e sottolineare l'importanza di una maggiore attenzione da parte di tutti gli utenti della strada, sia conducenti che pedoni.