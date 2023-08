MONOPOLI - Godersi il suono del mare e della musica jazz durante una crociera in catamarano al calar del sole. È questo Catamarani in Jazz. Il consolidato format ideato e curato da Larry Franco e Dee Dee Joy, a cura dell’Associazione Culturale Centro Musica Del Borgo, prosegue la sua programmazione per l'estate 2023 e salpa da una delle città più ambite e apprezzate dai turisti: Monopoli. Il prossimo appuntamento è per venerdì 11 agosto, con altre date nei giorni 16, 18, 22, 25 e 27 agosto.Due ore di crociera al tramonto, un duo d’eccezione interprete di brani senza tempo e la possibilità di un bagno rinfrescante al largo. Un’atmosfera unica e accattivante che propone la formula vincente di un concerto jazz sul mare, accompagnato da un ricco aperitivo tutto da gustare con prelibatezze e specialità pugliesi e frutta mista, innaffiato da fresco prosecco o delizioso vino. Un'ora di grande musica dal sapore internazionale, omaggio al repertorio di indimenticabili songwriters e agli standard intramontabili dallo swing al jazz classico. Tutti successi interpretati dalla sensibilità appassionata dall’icona dello swing Larry Franco (Best Jazz Singer 2008), crooner e pianista, e dalla straordinaria jazz singer Dee Dee Joy, una delle poche brushwoman e cantanti al tempo stesso al mondo.Il programma metterà in risalto le qualità dei solisti, accreditati dalla stampa internazionale come il migliore duo vocale europeo. Si passerà dalle composizioni più famose di autori come George Gershwin, Cole Porter, Duke Ellington, Irving Berlin, Richard Rodgers e Lorenz Hart ad autori italiani come Giovanni D’Anzi, Gorni Kramer, Bruno Martino, Nicola Arigliano, o francesi come Edith Piaf, brasiliani come Tom Jobim, e spagnoli, con arrangiamenti originali curati dallo stesso crooner italiano per pianoforte e due voci, come facevano i più bei duetti vocali di tutti i tempi da Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, a Frank Sinatra e Liza Minnelli, a Nat King e Natalie Cole.Affascinanti viaggi musicali attraverso intramontabili canzoni d’amore e grandi successi aspettano i partecipanti, brani pensati per una formazione minimalista, con pianoforte, due voci e rullante, usato quest’ultimo per colorare musica senza tempo, nel rispetto delle sonorità tipiche delle varie epoche. Una formula sinora molto apprezzata dal pubblico.Le “jazz cruise” continuano nei luoghi più suggestivi di Puglia. Una première sarà quella di “Catamarani in jazz - Santa Maria di Leuca by night” sabato 19 agosto con una formazione ampliata con Joe Franco alla tromba e uno special guest come Giorgio Cùscito al sax (imbarco ore 21,00, partenza ore 21,30 rientro ore 23,30); mentre nei giorni 17 e 21 agosto ritorna “Jazz nei due mari”, la crociera jazz sulla nave Calajunco per vedere Taranto by night con imbarco alle ore 20,30, partenza alle ore 21,00 e rientro alle ore 23,00. Info: 3294214220.Per “Catamarani in jazz” a Monopoli con imbarco alle 17,30 da Cala Fontanelle 28 all'interno dei cantieri navali D'Alba, partenza ore 18,00 e rientro ore 20,00, info e prenotazioni al numero: 3294214220.