Ssc Bari fb

- Dopo quasi un anno dalla gara giocata il 19 agosto 2022 e terminata 1-1, Bari e Palermo torneranno ad affrontarsi al San Nicola alle 20.30 di venerdì 18 agosto 2023 per la gara di apertura della Serie B 2023-2024. I biancorossi e i rosanero, come espressamente dichiarato alla vigilia della gara dai rispettivi tecnici Mignani (Bari) e Corini (Palermo), punteranno alla vittoria sia per partire bene nel torneo e per riscattare l'uscita dai sedicesimi di Coppa Italia a seguito delle sconfitte rispettivamente subìte da Parma e Cagliari.Quest'ultimo, per uno scherzo destino, alla luce della Serie A conquistata a 2 minuti dal termine della finale playoff vinta sul Bari lo scorso 11 giugno sul rettangolo dell'Astronave, segna il punto di ripartenza del Galletto. Vincere o quantomeno pareggiare con il Palermo, quale compagine candidata alla promozione in virtù di un organico ritenuto fra i più competitivi della cadetteria 2023-2024, potrà riportare l'entusiasmo e la fiducia nella tifoseria biancorossa verso un Bari in allestimento.