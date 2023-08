Genoa Cfc fb

- Squadra che perde in casa, vince in trasferta. Una delle leggi del calcio ha trovato conferma sul terreno dell'Olimpico di Roma, dove nella serata di domenica 27 agosto 2023, reduce dall'1-4 subìto dalla Fiorentina nella prima giornata di campionato, il Genoa ha battuto la Lazio per 1-0. Il guizzo vincente di Retegui al 16', oltre ad aumentare le quotazioni dell'attaccante italo-argentino per una prossima convocazione nell'Italia di Luciano Spalletti, apre anche la crisi dei biancocelesti.