FRANCESCO LOIACONO - In Serie A la Roma ha acquistato ufficialmente l’attaccante belga Romelu Lukaku 30 anni, in prestito oneroso dal Chelsea. Il calciatore ha firmato fino al 30 Giugno 2024.





Gli inglesi riceveranno 5 milioni di Euro. Per quanto riguarda l’ingaggio, il Chelsea pagherà a Lukaku gli stipendi di Luglio e Agosto. La società giallorossa inizierà a dare la sua retribuzione al giocatore da Settembre. Lukaku a Roma guadagnerà 7,5 Milioni di Euro più bonus, legati secondo la fonte Sky a premi per lo scudetto e la qualificazione alla Champions League. Non è escluso che Lukaku vada in panchina Venerdì 1 Settembre nell’anticipo di Serie A col Milan, alle 20,45 all’ “Olimpico”.