- Pareggiando 0-0 con il Torino al Comunale del capoluogo piemontese, nel posticipo disputatosi alle 18.30 di lunedì 21 agosto 2023, il Cagliari è stata l'unica matricola a uscire imbattuta dalla prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Guidato da Claudio Ranieri e sotto un caldo torrido, il blasone sardo è partito con il piede giusto in un torneo che in chiave salvezza si preannuncia più difficile del solito. Non è stato così per le altre due neo promosse Frosinone e Genoa, rispettivamente sconfitte 1-3 dai campioni d'Italia del Napoli e 1-4 dalla Fiorentina negli anticipi giocati nel tardo pomeriggio di sabato 19 agosto 2023.