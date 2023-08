ARADEO - Aradeo è pronta a illuminarsi di note e spettacolo nella serata del 21 agosto 2023 con la tappa del Festival "Note di Notte". Questo evento itinerante, che abbraccerà ben 25 città, debutta per la prima volta nella cittadina nota per la sua "pizzica di Aradeo" e per l'indimenticato Pino Zimba.Il palco, allestito nella Villa Comunale, accoglierà una serie di artisti eccezionali per una serata all'insegna della musica e dello spettacolo. Ecco cosa potrete aspettarvi:**Arakmea** - Un gruppo di giovani talenti che condivide una profonda passione per la musica e le tradizioni popolari. Il loro obiettivo è preservare e valorizzare canti, melodie e usanze legate alla storia del territorio salentino, mantenendone l'autenticità e aggiungendo una nota di personalità ed entusiasmo. Arakmea è un incontro con le radici musicali e culturali del Salento.**Raiz & Radicanto** - Uno spettacolo straordinario che rivisita la vita e le canzoni del leggendario cantautore Domenico Modugno sotto forma di oratorio teatrale e musicale. Attraverso suoni, storie e narrazioni, questo ensemble offre uno sguardo appassionato sulla vita di Modugno e sulle sue canzoni, portando gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso la storia e la cultura dell'Italia dal dopoguerra a oggi.**Edoardo Zimba** - Il figlio del grande Pino Zimba, appartenente a una famiglia di musicisti e cantori della musica tradizionale. Con il suo progetto "Zimba ca te passa," Edoardo Zimba si impegna a portare suoni più giovani e rock nella musica tradizionale, cercando di avvicinare le nuove generazioni al mondo della "pizzica pizzica." Una proposta fresca e sperimentale che abbraccia influenze moderne.L'inizio degli spettacoli è previsto per le ore 21. Questa tappa del Festival è un'occasione unica per vivere l'energia della musica e della cultura salentina, e un tributo speciale al direttore artistico Luigi Chiriatti, recentemente scomparso, che ha contribuito in modo significativo al programma della Taranta.Il Festival itinerante prosegue con altre tappe, tra cui Martignano, Soleto, Sternatia, Martano e il grande CONCERTONE DI MEPIGNANO, con ingresso gratuito. Un'opportunità per immergersi nella ricchezza della cultura salentina attraverso la musica e le tradizioni.Il Festival 2023 è sostenuto dalla REGIONE PUGLIA, PUGLIAPROMOZIONE, Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e il Ministero della Cultura, con la collaborazione dell'Istituto Diego Carpitella. La Fondazione Notte della Taranta ringrazia anche la Riserva Naturale di Torre Guaceto e molti comuni della regione per il loro supporto.Un'occasione unica per vivere la cultura e la musica salentina in una serata indimenticabile. Non perdete "Note di Notte" a Aradeo!