SAN GIOVANNI ROTONDO - Un tragico incendio si è verificato ieri a San Giovanni Rotondo, causando gravi ustioni a un anziano di 85 anni. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale Perrino di Brindisi, ed è attualmente in prognosi riservata.L'incidente ha avuto luogo nel terreno di proprietà dell'anziano, ma le circostanze esatte che hanno portato all'incendio sono ancora oggetto di indagine. Gli operatori di soccorso sono intervenuti tempestivamente per spegnere le fiamme e fornire assistenza medica all'uomo ferito.L'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo ha coordinato il trasferimento in elicottero del paziente all'ospedale Perrino di Brindisi, dove è attualmente ricoverato per ricevere le cure necessarie.Le ustioni sono tra lesioni più gravi che una persona possa subire, e richiedono cure mediche specializzate e un'attenzione costante. La prognosi riservata indica la gravità delle ustioni e la necessità di monitorare attentamente le condizioni del paziente nelle prossime ore e giorni.Le autorità stanno conducendo un'indagine sull'incidente per determinare le cause dell'incendio e assicurarsi che tutte le misure di sicurezza necessarie siano state prese per prevenire incidenti simili in futuro. La comunità locale è in attesa di ulteriori notizie sulle condizioni dell'anziano e spera in una pronta guarigione.