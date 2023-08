TARANTO - Giovedì 3 agosto 2023, alle ore 17:30 presso la Pineta Cimino di Taranto, si terrà la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del "Taranto Beer Fest". - Giovedì 3 agosto 2023, alle ore 17:30 presso la Pineta Cimino di Taranto, si terrà la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del "Taranto Beer Fest".





Interverranno: Fabrizio Manzulli, Vicesindaco di Taranto e Assessore Sviluppo Economico, Promozione Territoriale, Grandi Eventi e Innovazione, Cosimo Ciraci, Assessore alla Polizia Locale, Mattia Giorno, Assessore alla Mobilità Sostenibile, Laura Di Santo, Assessore al Patrimonio, Fabiano Marti, Assessore Spettacolo e Pubblica Istruzione, Vincenzo Di Gregorio, Consigliere regionale e comunale, Giorgia Gira, Presidente Kyma Mobilità, Giampiero Mancarelli, Presidente Kyma Ambiente, Filiberto Fiorino, ideatore evento, e Leandra Attanasio, CEO e founder Posizione Note.

A seguire è previsto il concerto gratuito "Electro Swing Party", un entusiasmante vision live dj set con la vocalist Anèt in selezioni che passano dall'electro swing a sonorità afro e balkan beat, su cui l'eclettico Giancarlo Dell'Anna (trumpet/dj) coinvolgerà il pubblico con intriganti interventi strumentali, il tutto accompagnato da una degustazione gratuita di birra e prodotti da forno.

Taranto entra nel circuito nazionale dei grandi festival italiani dedicati alla birra, e non solo, grazie al "Taranto Beer Fest", manifestazione organizzata da "Posizioni Note" da un’idea dell’imprenditore Filiberto Fiorino, con il patrocinio del Comune di Taranto e della Regione Puglia.

È la più importante manifestazione di questo tipo mai organizzata sul territorio: con 1.000 posti a sedere nell’Area parcheggio del Parco Cimino, si svilupperà in quattro giorni (da giovedì 10 a domenica 13 agosto) dando la possibilità a tutti, famiglie, ragazzi e adulti, di trascorrere una serata in allegria grazie a un articolato programma di intrattenimento con workshop e attrazioni per i più piccoli, spettacoli, concerti e DJset.

Protagonista assoluta sarà la birra e il mondo che gira intorno a questa antichissima bevanda, con workshop e la possibilità di degustare 35 birre nazionali, artigianali e internazionali, anche gluten free e no alcol, e con numerosi stand di gastronomia in grado di soddisfare anche i palati più esigenti.

Main sponsor di "Taranto Beer Fest" è Fiorino Srl di San Giorgio Jonico. L’evento è sostenuto da Centro Commerciale "Porte dello Jonio", Pascar Group, Autoservice D’Elia, Buy&Go drinks food and more, Molino Casillo dal 1958, Bianchi Antonio L’Allegra Fattoria, Blue Bay Residence Resort, Cool Trans Trasporti e Il Fornaio del Viale.

Partner tecnici sono Kyma Mobilità, Kyma Ambiente, arcDomus che ha curato l’allestimento nella manifestazione, Vittoria Assicurazioni e Società Cooperativa "Nuovo Turismo".