TARANTO - Una storia di coraggio e difficoltà emerge dal caso della giovane madre georgiana, 23 anni, che ha fatto un gesto straziante per amore del suo bambino. Sabato scorso, la donna aveva abbandonato il neonato vicino a un cassonetto a Taranto, temendo di perdere il suo lavoro di badante che le permette di sostenere il figlio di 4 anni rimasto in Georgia. Tuttavia, il forte legame materno ha fatto sì che tornasse sui suoi passi e cercasse di riabbracciare il piccolo.Dopo aver allattato il bambino ogni tre ore, la madre ha espresso il desiderio di chiamare il suo bambino in onore dell'Arcangelo Gabriele. Questo gesto rivela l'instancabile dedizione di una madre che, seppur costretta a fare una scelta dolorosa, ha dimostrato un profondo amore per il proprio figlio.Tuttavia, il percorso per riunirsi al proprio bambino non è privo di ostacoli. A causa di complicazioni burocratiche, l'iter per il riconoscimento ufficiale del bambino non è ancora stato completato. La Procura di Taranto e la Procura dei Minorenni dovranno valutare la situazione prima di prendere una decisione. La giovane madre si trova anche ad affrontare l'accusa di abbandono di minore e dovrà dimostrare di essere in grado di prendersi cura del bambino.La sua determinazione e il suo impegno nel cercare di riportare a casa il figlio dimostrano la forza dell'amore materno. La situazione complessa in cui si trova mette in luce l'importanza di considerare ogni aspetto quando si tratta di decisioni che coinvolgono il futuro di un bambino. La vicenda continua a suscitare interesse e attenzione, poiché il destino della giovane madre e del suo bambino è ancora da determinare.