TARANTO - Il 17 agosto è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna di 62 anni in un appartamento sito in via Orsini, nel quartiere Tamburi, a Taranto. Tuttavia, il mistero avvolge ancora le circostanze della sua morte, poiché le cause del decesso restano da chiarire.Secondo quanto riportato, il corpo della donna è stato scoperto mentre era seduta sul water, e presentava segni di ferite. La situazione è resa ancora più complessa dal fatto che il corpo si trovava in uno stato avanzato di decomposizione. Gli investigatori ritengono che la morte possa risalire a circa 10 giorni fa.La donna sembra non avesse parenti, e sono stati i vicini a lanciare l'allarme dopo aver notato delle anomalie. La scoperta del corpo ha scatenato interrogativi e preoccupazioni nella comunità locale.Gli inquirenti, al momento, stanno esplorando tutte le possibili piste per comprendere le circostanze della morte. La natura delle ferite e le circostanze in cui è stato ritrovato il corpo rappresentano elementi cruciali nella determinazione delle cause della morte.La comunità di Taranto è in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini, sperando che si possa fare chiarezza su questo tragico evento e sulle circostanze che hanno portato alla morte della donna di 62 anni. La morte misteriosa e le incertezze che circondano questa vicenda sottolineano l'importanza dell'approfondimento delle indagini e della ricerca della verità in tali circostanze tragiche.