PESCHICI- Una settimana emozionante si profila all'orizzonte, poiché sta per arrivare una nuova ondata di eventi, chiamata "Tempting Summer," che si abbatterà rapidamente su Peschici portando con sé entusiasmo e anticipazione.I giorni più attesi, inseriti nel cartellone "L'Estate Addosso" organizzato dal Comune di Peschici, saranno l'8, il 10 e il 12 agosto 2023.- Martedì 8, alle ore 22:00, in Piazza Pertini, si terrà uno spettacolo interamente dedicato a Freddie Mercury. Le liriche più celebri e significative dei Queen prendono vita in brani come "Bohemian Rhapsody," "Somebody to Love," "Radio Gaga," "We Are the Champions," "The Show Must Go On," e molti altri...- Giovedì 10, dalle ore 22:00, si svolgerà la I Edizione di "Peschici Sotto le Stelle," un evento itinerante con esibizioni musicali dal vivo sotto il cielo stellato. Farfalle luminose e musica dal vivo si uniranno in un'atmosfera incantevole.- Sabato 12, alle ore 21:30, nel "Piazzale Ulivo" in Corso Garibaldi, il "Duo in Viaggio + 1" si esibirà live. "Duo in Viaggio" è un progetto nato nel 2016 da Vanessa Ottaviano, clarinettista formata al Conservatorio di Rodi Garganico e perfezionatasi alla Jazz School di Torino, e Nicola Colacurcio, diplomato in pianoforte al Conservatorio di Avellino, autore e collaboratore di numerosi dischi. Nel 2018 si è unito al duo Matteo Ottaviano, chitarrista e bassista. Il trio presenterà un programma che includerà tanghi di Piazzolla, brani di G. Gershwin, S. Joplin e altri importanti autori di jazz, blues e bossa nova nella prima parte. La seconda parte sarà dedicata a brani tratti dal repertorio soul arrangiati dai tre musicisti.Tutti sono calorosamente invitati a partecipare a questi eventi, e si auspica una partecipazione numerosa, come sempre!