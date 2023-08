ROMA - Il sindacato Uiltrasporti ha espresso forti critiche riguardo alle recenti decisioni unilaterali prese dal governo in merito al settore dei taxi. Il Segretario Generale Claudio Tarlazzi e il Segretario Nazionale Marco Verzari hanno dichiarato che il governo sta agendo senza coinvolgere le parti interessate e sta ignorando le richieste delle organizzazioni sindacali."Le decisioni prese dal governo sono inadatte e sbagliate sia nel metodo che nel merito", hanno affermato Tarlazzi e Verzari. "Non c'è stato un reale confronto e le obiezioni da noi sollevate e da altre organizzazioni sindacali riguardo al completamento della normativa esistente per rendere efficace la riforma del settore sono state ignorate. I decreti attuativi della legge 12 del 2019, che avrebbero dovuto introdurre strumenti come il Registro Elettronico Nazionale e regole chiare per l'uso delle piattaforme tecnologiche, sono pronti da anni, ma sembra che saranno presentati solo ad ottobre."I sindacalisti hanno espresso preoccupazione per il fatto che le nuove norme potrebbero portare a tensioni e ulteriore confusione normativa, favorendo il proliferare del precariato e forme di caporalato, oltre a minacciare la qualità e la sicurezza del servizio offerto ai cittadini.Tarlazzi e Verzari hanno anche sottolineato che l'annunciata possibilità per i comuni di incrementare le licenze fino al 20% è una misura già prevista dalla normativa vigente. Ciò che sembra emergere, secondo loro, è il mantenimento di una normativa incompleta e carente, con ulteriori deroghe che ampliano un mercato già privo di regole solide.L'Uiltrasporti ha quindi ribadito la necessità di un dialogo reale e di un coinvolgimento delle parti interessate nelle decisioni che riguardano il settore dei taxi, al fine di evitare ulteriori problematiche e incertezze nel mercato.