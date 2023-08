Elisabetta Cocciaretto ha dichiarato: “Sono felicissima, è stata una partita durissima.. Io e Clara ci conosciamo da giovanissime. E’ stata la settimana più bella della mia carriera. Sono arrivata qui senza aspettative, sono rimasta 13 ore in campo ed ho vinto il mio primo titolo. Mi sono sentita a casa e ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuta”.

Elisabetta Cocciaretto vince il torneo WTA 250 di Losanna in Svizzera. Prevale in finale in tre set, 7-5 4-6 6-4 con la francese Clara Burel. Per la ventiduenne marchigiana primo successo in carriera. La Cocciaretto è la numero 30 al mondo nella Classifica WTA. La francese è ottantaquattresima.