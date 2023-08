Il prossimo venerdì quattro agosto, a Trinitapoli, si terrà l'inaugurazione di una mostra fotografica dedicata ai ritratti in bianco e nero. L'arte del fascino della fotografia monocromatica è organizzata dal comitato Storia e Cultura, in collaborazione con il Rotary Club Valle dell'Ofanto, l'associazione Tautor, il Museo Archeologico degli Ipogei e la scuola di danza Kinder Ballet, con il patrocinio del Comune di Trinitapoli.La mostra, che resterà aperta fino al diciotto agosto, sarà un'occasione per ammirare ritratti in bianco e nero realizzati da Franco Fanizza, un fotografo di talento. Durante l'evento, verrà presentato un inedito volume intitolato "Trinitapoli in Luce", curato dallo stesso Fanizza, insieme a Rosario Manna, rappresentante del Comitato Storia e Cultura, e a Giuseppe Acquafredda. Mariapia Sarcina si unirà nella presentazione del lavoro alla cittadinanza.Franco Fanizza, fotografo della mostra, ha sottolineato che l'uso particolare delle luci è una caratteristica distintiva delle fotografie in bianco e nero, valorizzando i volti e rendendoli particolarmente plastici. Ogni soggetto è esaltato attraverso lo sguardo, la postura e il sorriso, dando vita a ritratti unici e suggestivi.L'evento di presentazione del libro di fotografie avrà luogo sul sagrato della Chiesa dell'Immacolata, e sarà intervallato dagli interventi di Padre Francesco Milillo, del Gen. Giacomo Triglione, presidente del Rotary Club Valle dell'Ofanto, e del prof. Carmine Gissi, già dirigente scolastico dell’I.I.S.S. Dell’Aquila – Staffa.Il presidente del Rotary, Giacomo Triglione, ha espresso orgoglio nell'essere parte dell'iniziativa, poiché una parte dei ricavati della vendita del libro fotografico sarà destinata all'eradicazione della poliomielite nel mondo, una delle principali attività del Rotary Club Valle dell'Ofanto.L'inaugurazione della mostra rappresenta un'occasione di incontro e di valorizzazione dell'arte fotografica in bianco e nero, mentre il libro fotografico "Trinitapoli in Luce" testimonia l'impegno e la passione di Franco Fanizza per la cattura di momenti unici e suggestivi, celebrando la bellezza del territorio di Trinitapoli.