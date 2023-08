CASTELLANETA MARINA – Buon compleanno Miss Castellaneta Marina. Miss Castellaneta Marina festeggia 30 anni di attività giovedì 3 agosto 2023, a partire dalle ore 21:00, nella centralissima Piazza Kennedy di Castellaneta Marina, durante la serata di gala con la proclamazione delle vincitrici 2023 e la conduzione del presentatore Giuseppe Stigliano.Venti le concorrenti di questa edizione: diciassette di loro (di età compresa tra i 16 e i 21 anni) concorrono per il titolo di Miss Castellaneta Marina 2023; le altre tre (dai 13 ai 15 anni) concorrono per la fascia del concorso parallelo Miss Teenager per Venere d’Italia che, da regolamento nazionale, prevede che queste concorrenti giovanissime possano ottenere una fascia di merito come passepartout alle finali del concorso madre quando diventeranno sedicenni, senza passare dalle selezioni.Tema dei quattro defilè di questa edizione sarà la musica con quadri moda interamente dedicati al mondo della canzone: le concorrenti in gara si sfideranno in costume moda mare, pret à porter, elegante e total look.Miss Castellaneta Marina, per il quinto anno consecutivo, è legata al concorso nazionale di bellezza Venere d’Italia, le cui finali si svolgeranno a Cirò Marina, in Calabria, dal 14 al 18 settembre prossimo, con la partecipazione di diritto delle prime tre classificate.Ospiti della serata Angelica Pedaci (Miss Castellaneta Marina 2022), il cantante Gianni Latorrata (vincitore del concorso The Voice Over svolto a Castellaneta Marina lo scorso mese di marzo), le Sweet Melody (Sabrina Palmisano e Barbara Montanaro), Pierpaolo Pio, il duo delle giovanissime Ranya Derry e Marika Del Vecchio, il Duo Revival (Mario Ludovico e Leonardo Scarpetta), la cantante Francesca Giannini, gli interpreti Lory Zippo, Cinzia De Bartolomeo, Francesca Palmisano e Amedeo Mastromarino, la danzatrice Alice Ambrosecchia della scuola di danza Cantieri Culturali Arabesque di Castellaneta.Miss Castellaneta Marina da 18 anni è organizzato da Unik Management del patron Mario Ludovico con la collaborazione di Corrado Massimeo e di Giulia Ciminelli (presidente di giuria), la consulenza artistica di Jonica Eventi, dal supporto di Angelo Mastrangelo, la collaborazione tecnica di Lina Giasi e Vittorio Casale, le coreografie di Annalisa Potenza (Dance With Me) e con la partecipazione della Pro Loco Rodolfo Valentino di Castellaneta Marina.