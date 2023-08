L'Osservatorio ha convocato e tenuto incontri in altri comuni della provincia, ma non ancora a Trani, nonostante la presenza di un rappresentante dell'Osservatorio stesso nella città.



Montaruli ha sollevato la questione riguardo alla motivazione per cui l'Osservatorio non è ancora stato convocato a Trani, nonostante l'allarme legato alla sicurezza cittadina e ai ripetuti episodi di intimidazione. Ha dichiarato che i cittadini e i commercianti di Trani sono ansiosi e preoccupati per quanto sta accadendo nella città, oltre agli episodi legati alla criminalità organizzata.



Montaruli ha invitato il Prefetto, il Questore e i Rappresentanti delle Forze dell'Ordine a uscire dai palazzi e a incontrare i cittadini e le associazioni nella sede più appropriata, aprendo un incontro aperto a tutti. Ha sottolineato che i cittadini e i commercianti vogliono avere la possibilità di esprimersi, proprio come è avvenuto nelle altre città dove l'Osservatorio è stato convocato. Ha ritenuto che la situazione sia sottovalutata e ha sollecitato le autorità ad ascoltare le preoccupazioni della comunità.



Montaruli ha concluso affermando che agosto sarebbe il momento ideale per convocare l'incontro richiesto e ha sottolineato l'importanza di affrontare i problemi di sicurezza in modo serio e tempestivo.

TRANI - Nonostante i segnali allarmanti di intimidazioni che si ripetono e minacciano la tranquillità cittadina di Trani, il Presidente dell'Associazione di Rappresentanza UNIBAT, Savino Montaruli, ha espresso preoccupazione per il fatto che l'Osservatorio sulle Tensioni Economico-Sociali istituito dal Prefetto di Barletta Andria Trani, dott.ssa Rossana Riflesso, non si sia ancora riunito in città.