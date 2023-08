SAN PIETRO IN BEVAGNA - Una tragica fatalità ha colpito la località di San Pietro in Bevagna, nel Tarantino, dove un uomo di 70 anni, originario di Capurso, ha perso la vita mentre stava praticando un'immersione subacquea.L'uomo, la cui identità non è stata resa pubblica, è stato colto da un improvviso e grave malore mentre si trovava in acqua. Secondo quanto riportato, ha subito un infarto cardiaco e un'embolia, condizioni che richiedono interventi medici immediati.Il tempestivo intervento dei soccorritori ha permesso il trasporto in codice rosso del malcapitato al Santissima Annunziata, un ospedale locale. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei professionisti medici, le condizioni dell'uomo sono apparse fin da subito gravissime.Purtroppo, nella notte successiva, l'uomo ha perso la vita a causa delle complicazioni legate ai problemi cardiaci e all'embolia che lo avevano colpito durante l'immersione subacquea.L'incidente ha gettato un'ombra di tristezza sulla comunità locale e ha evidenziato i rischi associati alle attività subacquee. Gli inquirenti stanno conducendo le indagini necessarie per stabilire le circostanze esatte dell'accaduto.