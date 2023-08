BRINDISI - Questa mattina si è concluso lo sbarco di 168 migranti a Brindisi, giunti a bordo della nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere, che li aveva soccorsi nei giorni precedenti al largo delle coste libiche mentre si trovavano in grave difficoltà su due gommoni. La maggioranza dei migranti è composta da minori di 18 anni, e di questi, 110 non sono accompagnati da un familiare. Tra i passeggeri, si contano 8 donne e 4 bambine.Il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha espresso la sua preoccupazione riguardo all'aumento costante del numero di migranti, specialmente considerando la presenza di così tanti minori non accompagnati. Ha sottolineato che le strutture di accoglienza sono giunte allo **stremo delle loro capacità, e che affrontare questa situazione richiede un impegno straordinario da parte delle istituzioni italiane e dell'Unione Europea.Tra i migranti si trova un giovane quindicenne gambiano, identificato con lo pseudonimo Fatou, che aveva già tentato un viaggio simile in passato e ora sogna di essere adottato da una famiglia italiana. La coordinatrice Fulvia Conte di Sar, a bordo della nave, ha condiviso la sua storia, spiegando che la prima volta il giovane era stato respinto dalla guardia costiera libica nonostante avesse già lanciato l'allarme e le autorità fossero state informate. Fu portato in centri di detenzione dove subì violenze e abusi. Ora, dopo essere riuscito a raccogliere i fondi per un altro tentativo, è stato soccorso dalla Geo Barents, e nutre la speranza di trovare una nuova famiglia.La presenza di così tanti minori non accompagnati tra i migranti è un tema di preoccupazione crescente, e le ragioni di questa dinamica sono complesse, spaziando dalla fuga da guerre e povertà estreme al cambiamento climatico che sta colpendo alcune regioni del mondo. Molti migranti cercano di offrire un futuro migliore al membro più giovane della famiglia, considerando le speranze di vita e le opportunità offerte da nuovi orizzonti.L'Italia si trova ad affrontare una situazione critica in termini di immigrazione, e il governo sta lavorando su nuove politiche e leggi per far fronte a questo fenomeno.