GIOVINAZZO - Migliaia di persone, circa 50mila, provenienti da tutta la Puglia, sono arrivate oggi pomeriggio a Giovinazzo per assistere all’Air Show delle Frecce Tricolori. L’evento, organizzato da Aeroclub di Bari, Comune di Giovinazzo e Aeronautica Militare , è rientrato negli eventi celebrativi per i festeggiamenti del Centenario dell’Aeronautica Militare ( si allegano foto).Lungomari, spiagge, balconi e terrazzi presi d’assalto dagli amanti del corpo speciale dell’Aeronautica Militare Italiana.Lo spettacolo è iniziato con la dimostrazione di soccorso in mare che ha visto impegnato un elicottero HH-139 dell’84° Centro SAR (Search and Rescue) di Gioia del Colle, dipendente dal 15° Stormo di Cervia.La coinvolgente manifestazione è proseguita con l’esibizione di un velivolo acrobatico CAP-231 pilotato dal Comandante Davide Borghi. Poi, è stata la volta di un sorvolo di un elicottero SH-90 della Marina Militare e la simulazione di una operazione per contrastare i traffici illeciti messa in campo dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari.Ma il culmine del “Giovinazzo Air Show 2023” si è raggiunto con l’esibizione finale della Pattuglia Acrobatica Nazionale - Frecce Tricolori e con le famose manovre acrobatiche del Comandante T. Col. Stefano Vit. Gran finale, con scia tricolore lunga 5 km, con il ‘ Nessun dorma’ cantato da Luciano Pavarotti.“E’ stata una emozione grandissime avere celebrato qui a Giovinazzo il Centenario dell’Aeronautica Militare Italiana ospitando le straordinarie Frecce Tricolori”- ha dichiarato a margine dello show aereo il sindaco Michele Sollecito- “Direi che l’evento di oggi è il momento clou di una estate strepitosa per Giovinazzo,un’occasione unica per rimarcare la bellezza della nostra città. Le circa 50mila presenze di oggi pomeriggio ne sono la conferma più bella”.