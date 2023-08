BARI – Una tragica scoperta ha scosso la comunità di Palese oggi, quando è stato ritrovato un cadavere in mare. La vittima, di cui al momento non è stata rivelata l'identità, sembra aver avuto circa 70 anni.Secondo le prime informazioni disponibili, sembrerebbe che la causa del decesso sia stata un malore improvviso. La scoperta del corpo senza vita ha suscitato grande sgomento tra coloro che si trovavano nella zona costiera di Palese.Le autorità locali e i soccorritori sono intervenuti immediatamente sulla scena per investigare sull'accaduto e fornire assistenza. Saranno condotte indagini più approfondite per determinare le circostanze esatte della morte della vittima.L'identità della persona deceduta e ulteriori dettagli sull'incidente verranno resi noti una volta che saranno disponibili ulteriori informazioni dall'indagine in corso. La comunità locale è stata profondamente colpita da questo tragico evento, e si spera che le indagini possano contribuire a far luce sui fatti.