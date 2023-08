BARI - Domenica 27 agosto verrà eletta Miss Miluna Puglia. La finale regionale di Miss Italia dedicata al celebre brand di gioielli, storico partner del concorso di bellezza più celebre del Paese, si terrà in Piazza Rotonda, alle ore 20.30, a Quasano, località turistica a pochi chilometri da Toritto.L’evento è organizzato dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Toritto e della Pro Loco di Toritto Quasano. A condurlo sarà Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud.Saliranno sul palco anche la cantante Elena Cappiello, con la sua splendida voce, e il musicomico Antonello Vannucci, con il suo cabaret che riedita in versione barese i grandi successi della musica italiana e internazionale. L’hair style delle aspiranti miss sarà curato dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.Si ringrazia:LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. Bat, Ufficio Moda Italia, Roma Immobiliare, Feninmprese Bari, Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Zamà, Tecnoacciai oltre l’acciaio.