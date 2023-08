La Roma Primavera vince 1-0 a Lecce e trionfa in Supercoppa

via As Roma fb

La Roma Primavera vince 1-0 a Lecce e trionfa in Supercoppa. Nel primo tempo al 3' Misitano dei giallorossi capitolini va vicino al gol. Al 29' Corfitzen dei salentini sfiora la rete. Nel secondo tempo al 25' la Roma Primavera passa in vantaggio. Il portiere del Lecce Primavera Lampinen Skoug devia nella sua porta. Al 30' Vescan Kodor dei giallorossi pugliesi sfiora il pareggio. Al 93' Corfitzen dei salentini su punizione non inquadra la porta.