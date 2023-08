BARI - Nel porto di Bari, due turisti hanno vissuto una situazione piuttosto insolita dopo aver perso l'imbarco per la loro crociera, probabilmente a causa di un ritardo. I due visitatori, rimasti sulla banchina mentre la nave da crociera prendeva il largo, hanno deciso di esprimere la loro speranza in un modo molto particolare.Iniziando a urlare "Signor Capitano, se volete potete", hanno cercato di attirare l'attenzione del capitano della nave, sperando forse che questo potesse permettere loro di imbarcarsi nonostante il ritardo. La scena è stata catturata da alcuni altri passeggeri a bordo della nave, che hanno ripreso il momento e condiviso il video sui social media.L'immagine dei due turisti sulla banchina, intenti a rivolgere la loro richiesta al capitano, è diventata virale in poco tempo, attirando l'attenzione di molti utenti online. L'episodio ha suscitato simpatia e sorrisi da parte di coloro che hanno visto il video, dimostrando come anche in situazioni di imprevisti e delusioni, l'umorismo possa prevalere.Nonostante il loro tentativo creativo di attirare l'attenzione del capitano, purtroppo i due turisti sono rimasti a terra e non sono riusciti ad imbarcarsi sulla crociera. La loro avventura, tuttavia, ha reso la giornata di molti un po' più leggera grazie alla condivisione dell'episodio sui social media.