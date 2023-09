25° Anniversario di vita consacrata per Padre Francesco Milillo: una giornata di celebrazione a Trinitapoli

- Una giornata di festa e di riconoscenza si è svolta a Trinitapoli per celebrare il 25° anniversario di vita consacrata di Padre Francesco Milillo, attualmente parroco della Parrocchia dell'Immacolata. Questo anniversario segna un quarto di secolo di dedizione e servizio al Signore, motivo di gioia e gratitudine per l'intera comunità.Il 19 settembre 2023 rappresenta una data speciale per Padre Francesco Milillo, poiché esattamente 25 anni fa ha preso la decisione di consacrarsi al Signore. Questo cammino di fede e dedizione è stato caratterizzato da momenti di gioia e difficoltà, ma ha sempre mantenuto una forte fede nel suo servizio religioso.Padre Francesco Milillo ha condiviso alcune riflessioni sulla sua lunga avventura spirituale: "Venticinque anni fa mi consacravo al Signore. Sono passati tanti anni, belli ma anche tribolati. Eh sì, sono ancora qui, chi l'avrebbe detto?... Tutti questi anni sono un dono di Colui che mi ha chiamato nonostante i miei limiti e le infedeltà. Il merito è tutto suo; io mi sono solo fidato e affidato, e continuerò a farlo. Rifarei tutto... Mi hanno sostenuto le Sue parole 'Non temere, hai trovato grazia presso Dio'. A me è stato dato il privilegio di cantare il Magnificat come Maria e di fare della mia vita un canto di lode a Dio, ai fratelli e a tutti. La mia vita sarà sempre un dono di me stesso, un perdersi per ritrovarmi, per ritrovare i fratelli e il Signore Gesù".L'anniversario è stato celebrato con una solenne Eucaristia presso la Parrocchia dell'Immacolata. La comunità di Trinitapoli ha partecipato numerosa a questa cerimonia speciale, esprimendo il proprio affetto e riconoscenza per il lavoro e la dedizione di Padre Francesco Milillo nel corso degli anni.L'intera comunità di Trinitapoli ha espresso il suo augurio di cuore e la sua sincera gratitudine a Padre Francesco Milillo per i suoi 25 anni di servizio al Signore e alla comunità. Questo anniversario rappresenta un momento di unità e di riconoscimento per il suo impegno nella guida spirituale della parrocchia e nell'accompagnamento dei fedeli nella loro crescita di fede.Che questi 25 anni di vita consacrata siano solo l'inizio di ulteriori anni di dedizione, ispirazione e servizio per Padre Francesco Milillo e la comunità di Trinitapoli.