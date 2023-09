A Lecce le cromie e le immagini dell’artista tedesco Helmut Dirnaichner

- LECCE - Affascinato dalla natura e dai suoi consueti, ma sempre nuovi misteri a ogni ricorrente stagione; rapito dalle incantevoli atmosfere del creato e della vita, l’artista tedesco Helmut Dirnaichner (1942) trascrive in cromie e immagini le proprie emozioni sensoriali.In forme eleganti e delicate, rivela il suo sentimento più intimo per la sorprendente armonia di un paesaggio o del suo dettaglio.Ed ecco che nel mistero dell’arte, piccole e grandi forme astratte, sospese o affisse alla parete, trasfondono il fascino estetico e cromatico degli elementi naturali: terra, cielo e mare. “Di terre, ceneri e minerali sono composte le opere di Helmut Dirnaichner… Manufatti di puro colore che sospende in aria come le meteore o i sassi volanti, oppure li appoggia alla parete come fossero arazzi”, rileva il curatore della mostra Antonio Giuseppe Lupo.Nelle opere dell’artista vi è una ricerca della forma ritagliata con i margini frastagliati in figure regolari, ispirate alle foglie dentellate che, accostate tra loro, assumono profili nuovi, le quali alludono a forme composite talvolta individuabili in natura come la chioma o il tronco di un albero oppure nel ritmo musicale delle onde del mare.Carte sagomate, preziose, imbevute di pigmento naturale disperso in acqua, ottenuto dalla frantumazione finissima di pietre provenienti da diversi luoghi del mondo.Ognuna, sapientemente combinata con le altre, contribuisce a ricreare armonie di luce e colore come note di accordi musicali.20 opere di particolare pregio artistico si potranno ammirare negli spazi della Galleria ARTPOETRY, a Lecce, in via G. Candido 3, dal 29 settembre al 14 ottobre.La mostra sarà inaugurata, alla presenza dell’artista, alle ore 19 di venerdì 29 settembre. Su appuntamento sarà visitabile lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 17 alle 20.: tel. 329 6249713.