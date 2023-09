'Oltre la rete': a Molfetta il convegno nazionale su salute e sicurezza sul lavoro nella pesca professionale

Particolarmente qualificato il parterre di autorità, moderatori e relatori, con esperti e specialisti provenienti da diverse regioni italiane e l’intervento in apertura di un rappresentante dell’Istituto Superiore di Sanità.



Il convegno è organizzato con la collaborazione di CIIP, Consulta interassociativa italiana per la Prevenzione, e Federpesca e il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità e Snop, Società nazionale operatori della prevenzione.

BARI – Andare “Oltre la rete” per comprendere a fondo le tematiche della sicurezza sul lavoro degli operatori della pesca professionale. E’ il focus del convegno nazionale in programma domani 28 settembre 2023, dalle ore 8:30 alle 17:30, nell’Istituto “A. Vespucci” di Molfetta.L’appuntamento è stato voluto a Molfetta, sede di una delle più grandi marinerie pugliesi, dalla ASL Bari, Dipartimento di Prevenzione-SPeSAL Area Nord (diretto dal dott. Giorgio Di Leone) per aprire un confronto tra gli operatori provenienti da tutta Italia, i quali potranno condividere le proprie esperienze su argomenti molto sentiti nel mondo della pesca.Tra gli obiettivi del convegno, infatti, va sottolineata la necessità di favorire la conoscenza e la condivisione delle pratiche preventive attivate nelle varie marinerie italiane per far emergere le principali criticità operative e per stimolare riflessioni utili da riportare ai livelli decisionali e nelle pratiche quotidiane degli operatori del settore.