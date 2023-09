Il mondo dell'arte piange la scomparsa di uno dei suoi più grandi maestri: Fernando Botero, il celebre scultore e pittore colombiano noto per le sue iconiche figure umane dalle forme voluminose e le vivaci pennellate di colore, è deceduto oggi all'età di 91 anni. La notizia è stata confermata dal quotidiano colombiano El Tiempo, che lo definisce "l'artista colombiano più grande di tutti i tempi".Botero è stato un'icona dell'arte contemporanea, conosciuto in tutto il mondo per il suo stile unico e riconoscibile. Le sue opere, caratterizzate da figure rotonde e piene di vita, spesso ironiche e caricaturali, hanno affascinato e ispirato generazioni di artisti e appassionati d'arte.Il Maestro Botero è nato a Medellin nel 1932 ed è cresciuto sotto l'influenza delle opere di grandi maestri come J.C. Orozco, D. Rivera, e D. A. Siqueiros. A vent'anni ha intrapreso un viaggio in Europa per studiare arte, passando per la Francia, la Spagna e l'Italia. Durante il suo soggiorno a Madrid, ha frequentato l'Academia de San Fernando, mentre a Firenze ha studiato presso l'Accademia di San Marco.Nel 1956, Botero si è trasferito in Messico, dove ha trascorso diversi anni. Nel 1960, si è stabilito a New York, e successivamente a Parigi, arricchendo la sua produzione artistica e sviluppando il suo inconfondibile stile boterista.Le opere di Fernando Botero sono state esposte in numerose mostre personali in tutto il mondo, tra cui Firenze, Parigi, Washington, Santiago del Cile, e Lugano. Nel 2000, a Bogotà, è stato inaugurato un museo a lui dedicato, mentre a Medellín ha preso avvio il progetto culturale noto come "Ciudad Botero", che ha incluso il rinnovamento del Museo de Antioquia.Le sue creazioni hanno influenzato profondamente il panorama artistico mondiale, e il suo "boterismo" è diventato un modo unico e affascinante di guardare il mondo attraverso l'arte.Fernando Botero ci lascia un'eredità artistica straordinaria, e il suo spirito creativo continuerà a vivere nelle opere che ha lasciato dietro di sé, ispirando e incantando generazioni future di amanti dell'arte.