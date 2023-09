- Il prossimo 15 settembre al Teatro Piccinni di Bari, sarà celebrato il 30° Anniversario della “Fondazione Federico Vecchio Onlus”. Il programma prevede l’inaugurazione (Enrica Simonetti, Paola Giordano); la lettura della biografia del prof. Federico Vecchio (Aurelio Augusto Metta) e della storia della Fondazione (Rosa Penza); la lettura magistrale di Generosa Andria con introduzione di Franco Carnevale; la consegna dei premi “Prof. Lucio Armenio”, “Anna e Franco Belsito” e “dott.ssa Rossana Festa”, presentati rispettivamente da Paola Giordano, Luisa Belsito e Michele Sesta.Seguirà il concerto del maestro Emanuele Arciuli, nel corso del quale saranno eseguite musiche di:William Duckworth - The Time Curve Preludes nn.1, 7, 12; Edward Grieg - da Pezzi Lirici: - Arietta - Oisillon - Alla Primavera - Erotik - Vision - Giorno di Nozze a Troldhaugen Omaggio a Thelonious Monk (variazioni su ‘Round Midnight - composte per Emanuele Arciuli): - John Harbison: Monk’s Trope - Michael Daugherty: Monk in the Kitchen Claude Debussy: L’isle Joyeuse.Il prof. Federico Vecchio, direttore della Clinica Pediatrica dell’Università di Bari, era molto apprezzato dagli specializzandi per le sue lezioni, era seguito anche da studenti di altre discipline che ne apprezzavano la simpatica e coinvolgente eloquenza. Con il suo alto livello scientifico, ha creato intorno a sé una scuola di pediatria di alto profilo, con un vivaio di giovani medici che lui considerava come la sua seconda famiglia. Coloro che lo hanno stimato nella professione, e coloro che hanno avuto il piacere della sua amicizia, medici, discepoli ed amici carissimi, hanno inteso confermare i loro sentimenti con la personale partecipazione nel momento in cui la moglie Tina ha deciso di costituire una Fondazione in ricordo del marito Prof. Federico Vecchio. Il prof. Vecchio è stato un professionista che ha dato grande prestigio alla medicina pediatrica ed un uomo di altri tempi, per rigore scientifico e profonda umanità. La cerimonia del trentennale della Fondazione vuole essere la conferma che la memoria del passato è sempre una preziosa fonte da cui attingere esperienza e riferimenti di vita ed ispirarsi con positivo spirito di emulazione, come scrive nella presentazione Aurelio Metta.Altro illustre docente è stato il prof. Lucio Armenio, direttore anch’egli della stessa Clinica Pediatrica Universitaria, scomparso il 22 dicembre 2022, per il quale è stato istituito un premio alla ricerca a suo nome, che sarà assegnato per l’occasione. Il prof. Armenio ha lasciato un ricordo unanime di affetto per il suo elevato spessore umano.Il premio alla ricerca “Anna e Franco Belsito” (amici della vedova del prof. Vecchio), che hanno collaborato alla creazione della Fondazione, sarà assegnato nella stessa occasione.Altro premio alla ricerca “Rossana Festa”, già neurologa presso l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, dotata di grande professionalità e competenza, sarà assegnato nel corso della serata.Il Consiglio Direttivo della Fondazione è composto da prof. Paola Giordano, Presidente, e dai componenti: Prof.ssa Paola Giordano, Prof. Franco Carnevale, Prof. Ruggiero Francavilla, Sig.ra Franca Martello in Bellizzi, Prof.ssa Rosa Penza, Avv. Aurelio Augusto Metta, Arch. Michela Picella. Mentre la Commissione Scientifica è composta da: Prof. Franco Carnevale, presidente, e da Dott.ssa Rita Fischetto e Dott. Giuseppe Lassandro.Si accede per invito.