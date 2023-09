ALBEROBELLO - Il famoso format radiofonico e podcast "Connessioni - Quando le parole uniscono" dell'autore pugliese Filippo Gigante sta per tornare con la sesta stagione. A partire dall'11 settembre, gli ascoltatori potranno nuovamente godere di questo progetto culturale che celebra il potere delle parole e delle connessioni umane. Il podcast sarà disponibile gratuitamente su Spotify e altre piattaforme.Con il patrocinio del Comune di Alberobello e cinque stagioni di successo alle spalle, "Connessioni" ha raccolto oltre 130 episodi in studio, guadagnando un pubblico sempre più vasto. Il podcast si concentra sulle storie fatte di parole che hanno il potere di connetterci con gli altri, di ispirarci e di cambiare le nostre vite."In un contesto socio-economico complesso come quello che stiamo attraversando, il fatto di poter incontrare (anche solo virtualmente) e conoscere le testimonianze di difficoltà, di paura, di coraggio e di gioia della vita personale e professionale di altre persone, note e non, ci fa vibrare empaticamente all’unisono," affermano Valeria Sabatelli, Assessora alla Cultura, e Valentina Liuzzi, Assessora alle Politiche Sociali.Il podcast ha ospitato una varietà di ospiti, tra cui cantanti, autori e professionisti dell'arte, della cultura e dello spettacolo. Alcuni dei nomi noti includono Diodato, Licia Colò, Cinzia Leone, Ultimo, e molti altri. Ogni episodio è una conversazione che esplora l'infanzia, il percorso formativo e professionale, e offre uno sguardo personale sugli ospiti e sul loro lavoro.La sesta stagione inizierà con la giornalista Carmen Lasorella, che parlerà del suo romanzo "Vera e gli schiavi del terzo millennio". Filippo Gigante conclude dicendo: "Ogni storia può compiere il miracolo di appartenere un po' a tutti, spetta a noi la scelta di ascoltare e far nostra la prossima connessione.""Connessioni - Quando le parole uniscono" è promosso da MONDADORI POINT e sostenuto da BCC Alberobello Sammichele Monopoli.Puoi seguire il podcast su https://www.gigantestudios.it/connessioni-quando-le-parole-uniscono