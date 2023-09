BARI - Nell'ambulatorio di Cardiologia, presso l'Ospedale Di Venere, si sono verificate criticità a causa del malfunzionamento di tre ascensori, causando disagi sia ai pazienti che al personale medico. La situazione ha causato particolari inconvenienti per alcuni pazienti, mettendo in evidenza la necessità di risolvere tempestivamente il problema.Uno dei casi più evidenti riguarda una paziente che si era recata all'ospedale per un controllo al pacemaker. Purtroppo, a causa del guasto degli ascensori, non è potuta salire in reparto ed è stata costretta a rimanere sulla barella nell'ambulatorio. Questa situazione ha sicuramente causato disagio e preoccupazione per la paziente e la sua famiglia.Ma non è stato l'unico caso. Un'altra persona è rimasta intrappolata nel reparto a causa del malfunzionamento degli ascensori, evidenziando la necessità di un intervento immediato per risolvere il problema.L'ospedale ha prontamente richiesto l'intervento dei tecnici per riparare gli ascensori e ripristinare il loro corretto funzionamento. È fondamentale garantire che i pazienti possano accedere agli ambulatori e ai reparti in modo sicuro e senza interruzioni.La situazione sottolinea anche l'importanza di un adeguato programma di manutenzione e monitoraggio degli ascensori negli ospedali e in altre strutture sanitarie, al fine di evitare inconvenienti che potrebbero mettere a rischio la salute e il benessere dei pazienti.