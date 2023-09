TARANTO - Il socio Antonio Sacco, un orgoglioso tarantino, ha festeggiato il suo 105° compleanno in grande stile, circondato dall'affetto di amici e membri dell'Auser Taranto. L'evento si è tenuto nella sede dell'Auser di Taranto, ed è stato un momento gioioso e toccante.La celebrazione ha visto la partecipazione di numerosi amici e soci dell'Auser, che hanno reso omaggio al loro stimato membro ultracentenario con una torta, un buffet e festoni colorati. Antonio Sacco è stato visibilmente commosso dall'affetto e dalla presenza dei suoi cari durante questa speciale occasione.Gina Duchetti, Presidente Auser Taranto, ha dato il benvenuto agli ospiti e ha sottolineato che questa festa incarna il lavoro quotidiano svolto dai volontari dell'Auser in tutta Italia. L'obiettivo principale dell'organizzazione è promuovere e realizzare l'invecchiamento attivo della popolazione, fornendo assistenza e sostegno a coloro che frequentano le sedi dell'Auser. Ha anche invitato chiunque abbia bisogno di aiuto o semplicemente voglia condividere momenti di serenità e gioia a rivolgersi alla sede dell'Auser a Taranto, dove troveranno non solo supporto pratico ma anche un sorriso e affetto sincero.La festa per il 105° compleanno di Antonio Sacco è stata un esempio di come la comunità possa unirsi per celebrare la vita e l'esperienza di coloro che hanno raggiunto un traguardo così straordinario. È un promemoria del valore dell'amicizia e della solidarietà, oltre che dell'importanza di rendere onore agli anziani e di imparare dalle loro storie di vita ricche di saggezza.