GALLIPOLI - Il 2 e 3 settembre torna al Parco Gondar di Gallipoli con la seconda edizione l’“Apulia Sport Convention", la prima grande Convention dello Sport e del Fitness del Sud Italia. Un evento fitto di appuntamenti: sin dalle prime ore del mattino, trainer, istruttori e palestre si alterneranno in una programmazione ricca di lezioni. Una manifestazione che raccoglierà adesione di ogni età e livello, per regalare giornate di energia e movimento.APULIA SPORT CONVENTION è il primo villaggio dello sport che, con le aree tematiche di sport, fitness, wellness e danza offre ai partecipanti un programma diversificato e pieno di opportunità per scoprire nuove e coinvolgenti discipline.𝗕𝗲𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲, 𝗳𝗶𝘁𝗻𝗲𝘀𝘀, 𝗻𝘂𝘁𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 e 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 si incontrano nella meravigliosa cornice del Pᴀʀᴄᴏ Gᴏɴᴅᴀʀ di Gallipoli.Numerosi gli ospiti previsti per questa edizione: la regina del fitness Jill Cooper, il campione italiano di Box Giuseppe Carafa, l'uomo più forte d'Italia 2022 Andrea Invernizzi, Sarah Abdessallem ovvero @sarah_ftiness_addicted, Personal trainer e content creator, Carlo Calabrese, Bronzo europeo stacco da terra 2022, Ivan Zucco, campione italiano di super medi e campione wbc international.Sabato 2 settembre alle 21:00, inoltre, assisteremo al 7 match A.O.B. di boxe nelle categorie schoolboys, junior, yout ed elite! La rappresentativa italiana proveniente dalla Puglia sfiderà la squadra nazionale di club della Romania. I ragazzi saranno guidati all'angolo dai tecnici 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗦𝘁𝗶𝗳𝗮𝗻𝗶, già tecnico delle squadre nazionali, 𝗔𝗹𝗱𝗼 𝗤𝘂𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗶𝗧𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗼 e 𝗚𝗶𝘂𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗖𝗮𝗿𝗮𝗳𝗮.Tra sport, giochi e attrazioni, l'𝗔𝗽𝘂𝗹𝗶𝗮 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗖𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 è l'evento al Parco Gondar adatto a tutti! 𝗜𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗶 𝗲 𝗿𝗮𝗴𝗮𝘇𝘇𝗶 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗶 𝟭𝟮 𝗮𝗻𝗻𝗶, con possibilità di partecipare gratuitamente a tantissime attività!I maestri di 𝗠𝗶𝗻𝗶 𝗕𝗲𝗮𝗰𝗵 𝗩𝗼𝗹𝗹𝗲𝘆, 𝗠𝗶𝗻𝗶 𝗕𝗲𝗮𝗰𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗰𝗲𝗿 𝗲 𝗕𝗮𝘀𝗲𝗯𝗮𝗹𝗹 coinvolgeranno tutti i più piccoli per un'indimenticabile giornata di sport e divertimento, includendo il percorso ginnico-militare a cura degli istruttori di Metodo di Combattimento Militare dell’Esercito dedicato ai più piccoli al termine del quale verrà rilasciato ad ognuno il Diploma di partecipazione “Cavaliere Perfetto”!Tutte le discipline presenti: FITNESS, SUPERJUMP, CALISTENICHS, DANZA, GINNASTICA ARTISTICA, GROUP CYCLING, GALLIPOLI DIAMOND CUP, STRONGMAN, BUNGEE FLY, TESSUTI AEREI, POLE DANCE, CERCHI AEREI, DANZA CARAIBICA, DANZA ORIENTALE, ARTI MARZIALI, MUAY THAI, MMA- BRAZILIAN JIU JITZI, KRAV MAGA, KICK BOXING, BOXE, BILIARDINO, TTX, BASKET, PALLAVOLO, RUGBY, WALKING SILENT, WINGHUN - ESCRIMA CONCEPTS - FIT FIGHTING- KUNG FU KIDS, KARATE, BOXE, SCACCHI, BASEBALL, CALCIO.Approfondimenti: Workshop informativo “La postura nello sport” tenuto dalla dott.ssa fisioterapista Silvia Margarito – Corso di formazione per istruttori “Super Jump Intensity” tenuto da Jill Cooper.L’1 settembre il programma a ingresso libero prevede il Check-in Atleti Gallipoli Throwdown e i Seminari introduttivi all’Apulia Sport Convention.L’abbonamento per le due giornate di attività previste o gli ingressi singoli per il 2 o 3 settembre sono disponibili online presso i principali canali di vendita e al botteghino, sia in tipologia atleta che visitatore.Location: Gallipoli – Parco Gondar / Lungomare Galileo GalileiORARI:9:00 – 20:30 (con pausa pranzo): 10€ al giorno, 15€ per i 2 giorni in abbonamento, comprensivo della partecipazione a tutte le attività all’interno e all’esterno della manifestazione (previa prenotazione – disponibilità limitata): 5€ al giorno, 10€ per i 2 giorni in abbonamento.: https://www.ticketnation.it/dettaglio-spettacolo/1479: +39 3274454426: https://www.instagram.com/apulia_sport_convention/