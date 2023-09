Negli ultimi giorni, la città di Trinitapoli è stata colpita da una grave emergenza ambientale caratterizzata da un'aria viziata e fumi neri che stanno inquinando l'atmosfera. Questa situazione ha creato preoccupazione tra i cittadini, che si domandano cosa possa essere la causa di questa condizione insalubre.L'odore acre e i fumi neri che permeano l'aria non sono il risultato di pratiche agricole obsolete come la combustione dei campi dopo la mietitura, ma sembrano essere il prodotto di azioni di vandalismo criminale. È possibile che qualcuno stia cercando di sbarazzarsi illegalmente di rifiuti pericolosi, causando danni significativi all'ambiente e alla salute pubblica.La situazione è diventata sempre più grave negli ultimi dieci giorni, con fumi e odori intensi che si diffondono soprattutto durante le ore serali e notturne. La popolazione locale ha segnalato l'impossibilità di dormire con le finestre aperte a causa dell'aria irrespirabile. Questa emergenza rappresenta una minaccia seria per la salute e il benessere della comunità di Trinitapoli.Non è la prima volta che la città affronta questa problematica. Nel giugno 2022, alcuni cittadini avevano avviato una petizione popolare tramite i social media per denunciare il disastro ambientale alle autorità competenti. In poco tempo, furono raccolte più di 500 firme e l'iniziativa fu condivisa da associazioni locali e parrocchie. Tuttavia, l'unico ente a rispondere a queste preoccupazioni è stato il Ministero competente. L'amministrazione comunale, attualmente guidata dai commissari prefettizi, non ha mai fornito una risposta adeguata al problema.I cittadini di Trinitapoli sono giustamente preoccupati per le conseguenze a lungo termine di questa emergenza ambientale. Alcuni di loro hanno espresso la loro frustrazione e la loro richiesta di azioni concrete per affrontare la situazione. È necessario un intervento urgente e determinato per risolvere questo problema e proteggere la salute della comunità.