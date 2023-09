Un'importante notizia nel mondo dello sport a Trinitapoli: dopo due anni di chiusura e inattività, il campo sportivo comunale di Via Mare è stato riaperto e ha iniziato le attività con la preparazione atletica dei giovani calciatori dell'Audace Trinitapoli, nei settori allievi e giovanissimi.Per comprendere il contesto, occorre ricordare che dopo la grande inaugurazione dell'impianto di ultima generazione nel novembre 2019, a distanza di due anni circa, i tecnici comunali avevano ricevuto la comunicazione dai Vigili del Fuoco che la struttura sportiva non era omologata dalla pubblica amministrazione, nonostante fosse ritenuta in regola dagli organi federali Figc.In seguito all'arrivo di una commissione straordinaria, i commissari hanno immediatamente avviato i lavori per mettere in sicurezza l'impianto di Via Mare.Ora, con i lavori terminati, il presidente della società Audace, Massimiliano Landi, ha espresso grande soddisfazione per questa riapertura. Ha dichiarato: "Finalmente Trinitapoli riavrà e riaprirà la struttura del campo sportivo comunale di Via Mare, chiuso due anni fa, ma che grazie alla determinazione della dirigenza dell’Audace e dei tecnici comunali, come il dirigente Salvatore Grieco e Stefano Pignataro, è stato reso nuovamente disponibile per ora solo il terreno di gioco, mentre fra qualche settimana si avrà l’utilizzo dell’intera struttura".Anche il fiduciario del CONI della BAT, Giuseppe Acquadredda, ha commentato con entusiasmo questa notizia. Ha sottolineato l'importanza di utilizzare le strutture sportive pubbliche a disposizione dei giovani della comunità, auspicando che anche altre strutture sportive possano essere riaperte e sfruttate al massimo. Ha suggerito di organizzare una riunione con la commissione prefettizia e i rappresentanti delle società sportive locali per collaborare alla riapertura di altre strutture.Questo evento rappresenta una grande vittoria per la comunità sportiva di Trinitapoli e offre ai giovani atleti l'opportunità di tornare a praticare il loro sport preferito in un'infrastruttura adeguata.