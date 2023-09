Atto di violenza all'I.I.S.S. Romanazzi di Bari: solidarietà e condanna da parte di SBAM Bari

BARI - Nelle ultime ore, l'Istituto di Istruzione Superiore Statale "Romanazzi" di Bari è stato teatro di un atto violento che ha visto coinvolto un docente. L'episodio ha suscitato profonda preoccupazione e condanna da parte della comunità educativa e delle autorità locali.Il docente è stato colpito da un proiettile sparato da un'arma ad aria compressa, un gesto che non ha alcuna giustificazione ed è stato fortemente condannato da tutti coloro che credono nell'importanza dell'istruzione e del rispetto reciproco nella scuola.Davide Picci, coordinatore provinciale di SBAM Bari, ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime il suo profondo dispiacere per l'atto violento subito dal docente del Romanazzi. Ha sottolineato che la violenza non può mai essere giustificata e ha condannato fermamente questo gesto, richiamando l'importanza di condurre un'indagine accurata per individuare i responsabili.La solidarietà è un elemento essenziale in momenti come questi. Gesti violenti come questo non devono passare inosservati, e la comunità scolastica deve rimanere unita per sostenere il docente coinvolto. I professori, come gli studenti, meritano di lavorare in un ambiente sicuro e rispettoso, dove la maleducazione e l'omertà non devono avere spazio.L'episodio ha messo in luce la necessità di promuovere una cultura di rispetto e tolleranza nelle scuole e nella società in generale. La comunità educativa e le autorità locali devono collaborare per garantire che situazioni simili non si verifichino in futuro e che tutti possano svolgere il loro ruolo nell'ambiente scolastico in modo sereno e sicuro.