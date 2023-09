BARI - Gli appuntamenti di giovedì 14 settembre in Fiera del Levante: BARI - Gli appuntamenti di giovedì 14 settembre in Fiera del Levante:





Ore 09.30-18.30 – Centro CongressiNuove politiche di Welfare in Puglia e nel Mezzogiorno d'Italia: il ruolo strategico del servizio sociale. Evento organizzato dal Dipartimento Welfare della Regione Puglia, con la partecipazione di tutte le regioni del Mezzogiorno. Una giornata di confronto/approfondimento sulle politiche di welfare attuate da alcune regioni del sud, che intravedono nella promozione di politiche sociali innovative una leva di inclusione, sviluppo e crescita dei territori di riferimentoProgramma:Ore 09.30 - Saluti Istituzionali:- Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia- Rosa Barone, assessora al Welfare - Regione Puglia- Filomena Matera, presidente CROAS Puglia- Valentina Prisciandaro, consigliere Nazionale CNOASI Sessione - Nuove Politiche di Welfare: Puglia e Mezzogiorno d’Italia si raccontanoValentina Romano – Direttrice Dipartimento Welfare Regione PugliaOre 11.00 – Tavola Rotonda: Welfare e Mezzogiorno d’Italia: il Ruolo Strategico del Servizio Sociale nelle Regioni del sud.- Filomena Matera, presidente CROAS Puglia- Giuseppe Palo, presidente CROAS Basilicata- Danilo Ferrara, presidente CROAS Calabria- Gilda Panico, presidente CROAS Campania- Maria Concetta Storaci, vice presidente CROAS Sicilia- Matilde Sessa, presidente Commissione Politiche Sociali CROAS SiciliaOre 12.30 – Considerazioni e Conclusioni I Sessione- Giuseppe Moro, professore ordinario di sociologia generale e direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari- Renato Sampogna, dirigente responsabile delle Divisioni III e IV del Ministero del Lavoro e delle Politiche socialiII - sessione - La Puglia e il suo welfare generativo e innovativoOre 14.30 - Apertura dei Lavori- Nicola Pio Nasca, pianista Conservatorio Niccolò Piccinni – BariOre 15.00 - Intervento IntroduttivoPolitiche Sociali Innovative in Puglia- Valentina Romano, direttrice Dipartimento Welfare della Regione PugliaOre 15.15 – Primo Panel - La “presa in carico” delle disabilità: integrazione e innovazione dei percorsi regionali- Laura Liddo, dirigente di Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà –- Antonio Papagni, dirigente responsabile unità operativa cure domiciliari e assistenza intermedia distretti socio sanitari ASL Bari 1 e 2- Annarita Stoppiello, responsabile Ufficio welfare comunitario e innovazione sociale ASL Foggia- Rocco Morese, presidente ENS Puglia- Paolo Lacorte, presidente UICI PugliaDalla voce di Stefania Torelli e Paola Martelli: Audiolibro “Come d’aria” di Ada D’Adamo Vincitrice premio Strega 2023Considerazioni e conclusioni Primo Panel- Vincenzo Falabella, presidente Nazionale FISH- Antonio Caponetto, capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso Presidenza del Consiglio dei MinistriOre 17.30 – Secondo Panel - Famiglie e minori: il modello pugliese per la cura, tutela e promozione del loro protagonismo- Caterina Binetti, dirigente Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione – Dipartimento Welfare – Regione Puglia- Andrea Gargiulo, musicista, Docente di Formazione Corale presso il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, Docente di Laboratorio di Canto Popolare presso Unisalento- Laura Troiano, coordinatrice Ufficio di Piano ATS Taranto- don Michele Birardi, responsabile Ufficio di Pastorale Giovanile – Arcidiocesi di Bari - Bitonto- Vito Panniello, Responsabile Ufficio Regionale di Pastorale Giovanile - Puglia- Giovanni Tartaglia, dirigente Scolastico Istituto Comprensivo V. Martellotta - Taranto- Manuela Ladogana, docente di Pedagogia dell’Inclusione – Università di FoggiaOre 18.30 – Terzo Panel - Welfare generativo: la nuova dimensione del Terzo settore- Laura Liddo, dirigente di Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà – Dipartimento Welfare – Regione Puglia- Davide Giove, portavoce Sud Forum del Terzo Settore- Rosa Franco, presidente CSV - Bari- Fabio De Troia, educatore e arteterapeuta - APS Lavori in Corso- - FoggiaConsiderazioni e conclusioni Panel- Luciano Gallo, avvocato amministrativista ed esperto di Contratti Pubblici, Innovazione Sociale e Diritto del Terzo SettoreConclusioni- Rosa Barone, assessora al Welfare della Regione PugliaOre 09.30-13.30 – Sala Cinema - Cineporto di BariDocufilm Esperienza Universale: semi di futuro per il servizio civile. Organizzato dalla Sezione Politiche Giovanili, in collaborazione con Apulia Film Commission, parte dalla proiezione del filmato "Esperienza Universale" per una riflessione sul Servizio Civile.Saluti istituzionali:- Alessandro Delli Noci, assessore alle Politiche giovanili della Regione Puglia- Antonio Parente, direttore Fondazione Apulia Film Commission.Moderatore: Anton Giulio Mancino, saggista e critico cinematografico.Relatori:- Ascanio Petrini - regista del docufilm- Lucia Ferrante - casa di produzione Rabid film- Caterina Alberga e Josephine Campanelli - ex volontarie di SCU e protagoniste del docufilm.Saranno presenti al dibattito 2 volontari di SCU e 2 referenti di enti di SCU.Ore 10.00 - 13.00 – Padiglione 152 – Sala 1La Tua sanità: connessa, resiliente, vicina. Dalla Cartella clinica elettronica al potenziamento dell'assistenza domiciliare: l'Europa che si prende cura di te è digitale, ti sta vicino e non lascia indietro nessuno.Intervengono:- Rocco Palese - Assessore alla Sanità- Vito Montanaro - Direttore Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale- Benedetto Pacifico - Dirigente Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport- Concetta Ladalardo - Dirigente Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie- Antonella Caroli - Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.- Andrea Pugliese - Dirigente Servizio Controllo di gestione delle aziende del S.S.R. e Governo del Sistema Informativo MOSS- Giovanni Gorgoni – Direttore generale ARESSOre 10.30-13.00 – Padiglione 152 – Sala 2Genere in Comune. Prime esperienze di mainstreaming di genere dei comuni pugliesi. Il convegno è organizzato in collaborazione con Anci Puglia.Introduce:- Roberto Venneri, segretario generale della Presidenza della Regione PugliaSaluti:- Titti De Simone, consigliera per l’attuazione del Programma di Governo della Regione Puglia- Fiorenza Pascazio, presidente Anci Puglia- Luciana Laera, sindaca di Putignano e delegata Anci Puglia Parità di GenereRelazioni:- Valentina Andreozzi, esperta Progetto MES presso Dipartimento Pari Opportunità Presidenza del Consiglio dei Ministri- Annalisa Bellino, dirigente Sezione per l’Attuazione delle Politiche di Genere della Regione Puglia- Isabella Di Pinto, P.O. Sezione Attuazione delle Politiche di Genere della Regione Puglia.Tavola rotonda:- Michelangelo De Chirico, sindaco di Terlizzi- Giovanna Bruno, sindaca di Andria- Antonello Denuzzo , sindaco di Francavilla Fontana- Primiano Leonardo Di Mauro, sindaco di Lesina- Francesco Bonito, sindaco di Cerignola- Flavio Filoni, sindaco di Galatone- Francesco Andrioli, sindaco di Statte.Moderatore: Rocco De Franchi, direttore Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia.Conclusioni:- Pasqua Ruccia, consigliera Regionale di Parità Regione Puglia11.00-12.30 – Padiglione 152 – Sala 4Presentazione della campagna di sensibilizzazione della Regione Puglia sul risparmio idricoLa campagna di comunicazione, promossa dalla struttura speciale di Comunicazione istituzionale della Regione Puglia e cofinanziata dall’Unione europea, a valere sul PO FESR – FSE 201/2020 della Regione Puglia Asse XIII, nasce dalla necessità di incoraggiare un consumo consapevole e responsabile delle risorse idriche, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile che identifica, tra i 17 traguardi da raggiungere, quello dedicato all’acqua pulita e ai servizi igienico-sanitari (Goal n. 6 - Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie).Intervengono:- Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia- Francesca Portincasa, direttrice generale AQP- Anna Grazia Maraschio, assessora all’Ambiente della Regione Puglia- Rocco De Franchi, direttore della Comunicazione istituzionale della Regione Puglia- Vincenzo Schettini, docente di fisica e divulgatore scientificoOre 15.00-16.00 – Padiglione 152 – Sala 2Decontribuzione e Aiuti di Stato. Verso un sistema integrato di sostegno al mercato del lavoro.Introduzione:- Silvia Pellegrini, direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione PugliaInterventi:- Anna Cammalleri, consigliera del Presidente della Regione Puglia- Giuseppe Lella, dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro - Regione Puglia- Dario Montanaro, presidente Nazionale ANCL- Cesare De Palma, presidente Sezione Meccanica, Elettrica ed Elettronica - Confindustria Bari e Barletta - Andria - Trani- Mauro Calogiuri, dirigente di Servizio - Struttura Speciale Autorità di Audit della Regione Puglia- Sebastiano Leo, assessore alle Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale della Regione PugliaModeratore: Vincenzo Rutigliano, giornalistaOre 16.30 - 19.00 – Padiglione 152 – Sala 2La dignità del lavoro tra politiche attive e salario minimo.Dignità del lavoro e salario minimo. In Italia, e al Sud, il tema è particolarmente sentito, molto più che in altri Paesi europei, se è vero che dai dati OCSE del 2021 risulta che l’Italia è l’unico Paese dell’UE in cui negli ultimi anni, il salario medio dei lavoratori è diminuito anziché aumentare: tra il 1990 e il 2020 si è registrato un calo del salario medio annuale del 2,9%. Per riaffermare la dignità del lavoro, occorre dunque porre in essere una strategia “multilivello”, con regole più stringenti capaci di riequilibrare l’attuale situazione di svantaggio. Ma come?Introduzione:- Sebastiano Leo - Assessore alle Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale - Regione Puglia- Silvia Pellegrini - Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione - Regione PugliaInterventi:- Gigia Bucci - Segretaria generale CGIL Puglia- Carmelo Rollo - Presidente Legacoop Puglia- Valeria Cirillo - Professoressa Associata in Economia Politica presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”- Massimo Temussi - Presidente ANPAL Servizi- Annamaria Fiore - Responsabile Area Strategica “Ricerca economica ed Informazione statistica” - ARTI PugliaConclusione:- Michele Emiliano - Presidente Regione PugliaModera: Emilio Casalini, giornalistaOre 15.30 - 19.00 – Padiglione 152 – Sala 4Innovazione sociale e sviluppo sostenibile in Puglia: un passo verso il futuro. La parola ai soggetti vincitori del bando PugliaSocialeIN per un racconto delle esperienze realizzate.Programma:Ore 15.00 - Saluti istituzionali- Rosa Barone, assessora al Welfare - Regione Puglia- Valentina Romano, direttora Dipartimento Welfare Regione Puglia- Pasquale Ferrante, coordinamento Regionale Forum del Terzo SettoreOre 15.30 – Presentazioni dei progetti vincitori del Bando PugliaSocialeINOre 18.30 – Conclusioni e considerazioni- Laura Liddo, dirigente di Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà- Alessandro Nocco, ARTI Puglia- Daniela De Nicolò, responsabile programma PugliaSocialeINPadiglione n. 19 “Salone dell’Agroalimentare di Puglia”Ore 10.00 - Conferenza stampa "Presentazione Galà dell'olio 2023"SalutiMichele Emiliano – Presidente Regione Puglia;Donato Pentassuglia – Assessore all’Agricoltura Regione Puglia;Rosella Giorgio – Dirigente Sezione Coordinamento Servizi Territoriali Regione Puglia.IntervengonoEmanuele Natalizio – Chef dell’olio e Patron del GalàFrancesco Paolo Ricci – Sindaco di BitontoRaffaello Fusaro – Direttore artistico del GalàAntonio Moschetta – Medico, Ricercatore, Professore Ordinario di Medicina Interna Università Aldo Moro di BariOre 12.00 - “L’agricoltura di precisione in Puglia: il futuro è in corso”Ore 12.00 - "Le nuove opportunità del FEAMPA 2023-2027 per le imprese di pesca"Ore 15.00 – Evento di presentazione “Fotogrammi della Puglia Rurale: il contest per raccontare l’agricoltura pugliese”Ore 15.30 - Evento di presentazione “CSR Puglia 2023-2027: i nuovi bandi per gli interventi ACA”