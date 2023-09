BARI - La presenza crescente di pappagalli nelle campagne del barese sta causando seri danni ai raccolti di frutta e mandorle, sollevando preoccupazioni tra gli agricoltori locali. Michele Picaro, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha presentato una richiesta di audizione urgente al presidente della IV Commissione agricoltura, al fine di affrontare questo problema in crescita.La tropicalizzazione del clima ha portato a un'invasione di pappagalli, in particolare parrocchetti monaci della specie Myiopsitta monachus Boddaert, nelle campagne della Puglia. Questi uccelli danneggiano le coltivazioni di mandorle, spaccando i gusci legnosi e consumando i frutti o lasciandoli danneggiati sugli alberi.Secondo i dati forniti da Coldiretti, in Puglia sono destinati alla coltivazione del mandorlo circa 19.428 ettari di terreno, corrispondenti al 35,05% della superficie nazionale coltivata a mandorlo. Questa regione ha contribuito a una produzione totale di 264.670 quintali di mandorle, rappresentando un terzo del totale nazionale (33%).L'infestazione di pappagalli verdi sta creando gravi perdite economiche per gli agricoltori locali, che non dispongono degli strumenti necessari per arginare questa invasione in crescita.Michele Picaro ha sollecitato l'inclusione urgente di questo tema nell'agenda della Commissione agricoltura al fine di audire il presidente della Regione Puglia, Emiliano, l'assessore Pentassuglia, il direttore regionale di Coldiretti, Pietro Piccioni, e il presidente di Coldiretti Molfetta, Mauro De Ruvo. L'obiettivo è comprendere quali azioni la Regione Puglia intende intraprendere per affrontare questo problema e quali strumenti verranno adottati per contenere i danni che sta subendo il settore agricolo a causa di questa invasione di pappagalli. La situazione richiede una risposta tempestiva per proteggere i raccolti e gli interessi degli agricoltori della regione.