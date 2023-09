BARI - Una brutta notizia ha colpito la città quando un monopattino è stato rubato dal giardino della Biblioteca dei Ragazzi, situata nel Parco Due Giugno. Ciò che rende questa storia ancora più sconfortante è il fatto che il monopattino apparteneva a un bambino autistico. Il giovane si trovava lì con la sua famiglia per assistere a uno spettacolo prima che si verificasse questa amara scoperta.La madre del bambino ha denunciato l'incidente sui social media, condividendo la sua preoccupazione e frustrazione per quanto accaduto. Ha sottolineato quanto sia difficile per suo figlio affrontare situazioni simili, che sarebbero sgradevoli per chiunque. La madre ha espresso la sua convinzione che qualcuno abbia visto il monopattino dall'esterno e ne abbia approfittato rubandolo, o peggio, che abbiano seguito la sua famiglia per compiere il furto. Il monopattino aveva un valore significativo per il bambino, e la sua perdita è stata particolarmente dolorosa per lui e la sua famiglia.Questo atto di furto è non solo un crimine, ma anche un gesto privo di empatia e compassione. Rubare il monopattino di un bambino autistico è un comportamento inaccettabile che danneggia non solo il bambino e la sua famiglia, ma anche l'intera comunità. È importante che tutti noi restiamo vigili e ci impegniamo a creare un ambiente sicuro e solidale per tutti, specialmente per coloro che sono più vulnerabili.Le autorità locali e la comunità stanno lavorando per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo incidente e per aiutare a individuare chiunque sia responsabile del furto. Speriamo che il monopattino possa essere restituito al suo legittimo proprietario e che questa situazione possa portare a una maggiore consapevolezza sui bisogni delle persone con autismo e sulla necessità di sostenere e proteggere coloro che sono più vulnerabili nella nostra società.