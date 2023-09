MASSAFRA (TA) - Il prossimo 14 settembre, alle ore 19.00, il Palazzo della Cultura di Massafra sarà onorato dalla presenza del Dott. Luigi de Magistris, ex Magistrato e già Sindaco di Napoli, che presenterà al pubblico il suo ultimo lavoro letterario dal titolo "Fuori dal Sistema". - Il prossimo 14 settembre, alle ore 19.00, il Palazzo della Cultura di Massafra sarà onorato dalla presenza del Dott. Luigi de Magistris, ex Magistrato e già Sindaco di Napoli, che presenterà al pubblico il suo ultimo lavoro letterario dal titolo "Fuori dal Sistema".





L'evento promette di essere un momento di spiccato valore culturale, in cui l'Autore condividerà con il pubblico le esperienze narrate nel libro. Sarà inoltre possibile godere della magistrale lettura di alcuni estratti a cura dell'acclamato attore Giancarlo Luce, nonché di un'interpretazione musicale eseguita dalla rinomata Prof.ssa Rosita Lorusso, violinista.

L'Avv. Vissia Martino, portavoce cittadina di D.L.M (Democrazia Libera in Movimento), commenta con entusiasmo: "Ho fortemente voluto organizzare questo evento a Massafra per trasmettere alla cittadinanza un messaggio potente e positivo attraverso la voce del Dott. Luigi de Magistris. Questo incontro è un'opportunità di apprendimento dalle esperienze, anche quelle più difficili. Come ci ricorda l'Autore stesso, "non c'è prezzo a non avere un prezzo": un inno al coraggio e alla libertà".

L'evento gode del patrocinio del Comune di Massafra.