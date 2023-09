Bari, sottoscritto alla FdL il patto dei sindaci per 'Una visione comune per il clima. L’impegno della Regione Puglia'. Per il comune di Ostuni ha partecipato e sottoscritto il patto il vicesindaco Giuseppe Tanzarella



BARI - Si è svolto a Bari presso il Centro Congressi della Fiera del Levante, è stata avviata la giornata di approfondimento promossa dal Dipartimento Ambiente della Regione Puglia sul tema "Una visione comune per il clima. L'impegno della Regione Puglia". La Regione Puglia ha presentato lo stato dell'arte delle iniziative regionali in materia di clima, partendo dalla redigenda Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC) che, ad oggi, ha completato l'analisi degli scenari climatici del territorio regionale. Un approfondimento è stato dedicato al ruolo della Regione Puglia in qualità di Coordinatore Territoriale del Patto dei Sindaci, l'iniziativa lanciata dalla Commissione europea per promuovere politiche attive per il clima a livello decentrato.





Nel corso dell’incontro, aperto dai saluti del presidente della Fiera del Levante Gaetano Frulli, sono intervenuti il ministro dell’Ambiente e della sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessora all’Ambiente della Regione Puglia Anna Grazia Maraschio e il capo unità della DG Clima della Commissione Europea Paolo Caridi.

Durante l’incontro, moderato dal vicedirettore de "La Gazzetta del Mezzogiorno" Mimmo Mazza, hanno preso parola anche il sindaco di Bari e presidente di ANCI Antonio Decaro, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e, in rappresentanza dei sindaci pugliesi, la sindaca di Bitetto e presidentessa di ANCI Puglia Fiorenza Pascazio.

Per il comune di Ostuni ha partecipato ed ha sottoscritto il patto, il vice sindaco Giuseppe Tanzarella, soddisfatto dell’incontro e della sottoscrizione per una Puglia neutrale dal punto di vista climatico. Tanzarella si impegnerà già dai prossimi giorni per l’attivazione del PAESC (Piano di azione per l'energia sostenibile ed il clima) del Comune di Ostuni.

"Nelle ultime ore in qualità di vice sindaco di Ostuni – afferma Giuseppe Tanzarella - ho preso parte presso la Fiera del Levante, alla cerimonia di stipula del Patto dei Sindaci per il clima e l'energia. L'impegno che tutti i firmatari hanno assunto con la sottoscrizione di questo patto è di orientare le politiche dei rispettivi enti locali ai principi di contrasto ai cambiamenti climatici, mettendo in pratica gli indirizzi del documento strategico di orientamento per l'adattamento ai cambiamenti climatici redatto dalla Regione".

"A tal fine – prosegue il vice sindaco Tanzarella - nei prossimi giorni affideremo l'incarico per la redazione del nostro PAESC (Piano di azione per l'energia sostenibile ed il clima) importante strumento di programmazione comunale che servirà a rendere la nostra Ostuni sempre più sostenibile, incidendo trasversalmente su tutti i settori e le attività della nostra amministrazione, viabilità, attività produttive, turismo, urbanistica. Tutto questo attraverso la massima partecipazione di tutta la cittadinanza".