BARI - Un episodio di grande coraggio è accaduto venerdì pomeriggio nel quartiere San Pasquale, grazie all'intervento tempestivo di tre giovani, che hanno soccorso una donna anziana vittima di uno scippo, aiutato la polizia a arrestare il ladro e recuperato il cellulare appena rubato. La storia è stata condivisa sui social media dalla madre di uno dei ragazzi, elogiando il loro gesto eroico."Nel corso di una tranquilla passeggiata, i tre giovani hanno udito le urla di una donna anziana e hanno notato un giovane che fuggiva," recita il post. "Hanno immediatamente compreso cosa stava accadendo. Così, mio figlio e uno dei suoi amici hanno iniziato a inseguire il ladro, mentre il terzo ragazzo si è precipitato ad assistere la signora anziana, chiamando il 112 e richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine."Gli agenti dell'antiscippo in moto sono giunti prontamente sul luogo, e grazie alla dettagliata descrizione fornita dai ragazzi, sono riusciti a fermare il ladro. Questi tre giovani hanno dimostrato un coraggio straordinario e riflessi pronti per aiutare una donna in difficoltà.L'orgogliosa madre ha sottolineato l'importanza degli insegnamenti familiari e dei valori morali trasmessi, affermando che sono questi principi che hanno ispirato i loro nobili gesti. Questa storia è un esempio tangibile di come il coraggio e la solidarietà possano fare la differenza nelle comunità e dimostra quanto possano essere preziosi i valori trasmessi da una famiglia.