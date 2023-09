Nella prima giornata di andata del Girone C di Serie C il Cerignola pareggia 2-2 col Messina al “Monterisi”. Nel primo tempo i siciliani passano in vantaggio al 27’ con Tropea. Al 30’ gli ofantini pareggiano con Malcore. Nella ripresa i gialloblu si portano sul 2-1 per merito di Malcore. I peloritani riequilibrano in modo definitivo il risultato al 47’ con Firenze. La Virtus Francavilla Fontana perde 0-1 col Picerno alla “Nuova Arredo Arena”. Per i lucani decisiva la rete realizzata al 29’ del secondo tempo da Diop. La gara che il Monopoli doveva giocare con la Casertana al “Pinto” è stata rinviata a Mercoledì 27 Settembre alle 20,45, dopo il ripescaggio dei campani in Serie C.