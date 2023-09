Basket, l'Happy Casa Brindisi acquista il ceco Tomas Kyzlink

L’Happy Casa Brindisi ha acquistato a titolo definitivo il ceco Tomas Kyzlink 30 anni, dal Limoges. Il cestista ha firmato fino al 30 novembre 2023. Tra due mesi il tecnico della squadra pugliese Fabio Corbani, deciderà se rinnovargli il contratto fino al 30 giugno 2024 o no. Nella sua carriera ha vinto uno scudetto con il Venezia nel 2018-19, in A/1 di basket. Ha giocato nel Bamberg in Germania. Ha conquistato due Europei, nel 2017 e 2022 con la Repubblica Ceca. Il general manager dell’ Happy Casa Tullio Marino ha dichiarato: “ Aver trovato l’accordo con Kyzlink significa che la nostra società ha grandi ambizioni per questa stagione”.