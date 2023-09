Tennis, torneo di Guadalajara: Maria Sakkari e Caroline Dolehide volano in finale

Nella seconda semifinale l’americana Caroline Dolehide prevale 7-5 6-3 con l’altra americana Sofia Kenin e vola in finale. Per Caroline Dolehide prima finale a Guadalajara. La venticinquenne Caroline Dolehide è la numero 111 al mondo. Sofia Kenin è cinquantatreesima.

Nella prima semifinale del torneo WTA 1000 di Guadalajara in Messico, la greca Maria Sakkari vince in due set, 6-3 6-0 con la francese Caroline Garcia e si qualifica per la finale. La greca è la numero 9 al mondo nella Classifica Wta. La francese è undicesima. Per Maria Sakkari seconda finale della sua carriera a Guadalajara.